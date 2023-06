Już wkrótce od butelek masz nie oderwać nakrętek. Nowe prawo UE w akcji

Może to i lepiej?



Postanowiłem nagłośnić interesujący temat, których zdaje się nie jest poruszany zbyt często w mediach. Już niebawem na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej zostaną wprowadzone butelki z plastikowymi nakrętkami trwale z nimi związanymi. Tym samym w niepamięć odejdą prawdopodobnie wszelkiego rodzaju zbiórki nakrętek na cele charytatywne. To pokłosie Dyrektywy SUP (ang. single use plastics).



Zakrętki trwale zintegrowane z butelkami w UE

Do lipca 2024 roku wszystkie kraje członkowskie UE, w tym oczywiście Polska, muszą wprowadzić nowe plastikowe butelki z trwale przymocowanymi do nich plastikowymi nakrętkami. Nakrętki te muszą być kompatybilne z obecnymi gwintami butelek, będąc przy tym praktycznymi i wygodnymi dla konsumentów. Powód? Zdaniem polityków nakrętki stanowczo zbyt rzadko trafiają do segregacji, a następnie recyklingu.



Firma Sidel współpracująca z Coca-Cola Europacific Partners pokazała już nowe opakowania napojów- widzicie je na zdjęciu otwierającym artykuł. "Zgodnie z planem w maju 2022 r. wypuściliśmy pierwsze butelki na rynek Wielkiej Brytanii. Pilotażowy program zrealizowany w Barcelonie pomógł nam wspólnie poznać i zidentyfikować wszelkie potencjalne problemy" - komentuje Geert Marse, kierownik techniczny ds. opakowań w CCEP, cytowany przez wiadomoscihandlowe.pl.



Odpowiadam na ewentualne pytania: oderwanie nakrętki zapewne będzie możliwe, ale mocno utrudnione. Nie wiadomo jak na zbiórki nowych nakrętek będą zapatrywali się prawodawcy.



W sieci nie brakuje krytyki ze strony użytkowników nowego rodzaju butelek, choć niektóre utyskiwania wydają się wyolbrzymiać wady rozwiązania.







Wyższe opłaty za opakowania jednorazowe

Tak, znowu. Na mocy dyrektywy w Polsce pojawi się też nowa opłata w wysokości maksymalnie 1 zł, doliczana do opakowań, w których serwowane są napoje i żywność. Pieniądze pozyskane z opłat mają wesprzeć gospodarkę odpadami powstałymi z produktów z jednorazowego plastiku.



Źródło: wiadomoscihandlowe, zdj. tyt. Sidel