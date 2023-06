Gotówka czy karta podczas zagranicznego wyjazdu?

Czy na zagraniczny urlop warto zabierać przysłowiową gotówkę?

Płatności bezgotówkowe królują

Ilu Polaków planuje zagraniczny urlop?

*[Badanie Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2023, które objęło następujące kraje: Polskę, Czechy, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Słowację, Słowenię i Chorwację. Przeprowadziła je firma badawcza Kantar w marcu 2023 roku na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów (18-65 lat) w każdym z tych krajów.]

Przygotuj się, że nie zapłacisz gotówką

Masz tylko gotówkę? Butelka wody od Lufthansy musi wystarczyć ;) / Źródło: Własne.

Weź pod uwagę to, że nie zapłacisz kartą

Wielkimi krokami zbliża się okres wakacyjny. Zapewne większość z Was wybierze się na upragniony urlop. Jak co roku, jedni zdecydują się na wyjazd zagraniczny, a inni spędzą czas wolny w naszym kraju. Obserwując rodzinę i znajomych widzę, że płatności bezgotówkowe w Polsce są naprawdę bardzo popularne i wypierają coraz szybciej pieniądz w postaci fizycznej. Natomiast jak wygląda sytuacja w przypadku wyjazdów poza granicę Polski i płatności w walucie innej niż PLN? Zacznijmy od danych statystycznych.Dane pochodzące z badania Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2023 przeprowadzone przez Kantar w marcu 2023 roku wskazują, że zdecydowana większość turystów (z ośmiu badanych krajów Europy Środkowo-Wschodniej) zamierza korzystać na zagranicznym wyjeździe z. Mowa jest tutaj aż o ponadJeśli chodzi o nasz kraj, toPolaków zadeklarowało, że na wyjeździe zagranicznym zamierza płacić kartą, smartfonem lub smartwatchem. Co ciekawe 22% z nich będzie wykorzystywała do płatności tylko smartfon lub smartwatch.Prawie połowa, bo 49% wyjeżdżających na wakacje Polaków zamierza użyć tej samej karty płatniczej, której używa w kraju. 24% respondentów skorzysta z dodatkowej karty – która w ponad połowie przypadków (57%) jest powiązana z kontem wielowalutowym.Warto wspomnieć żebiorących udział w ankiecie* Polaków zamierza spędzić urlop za granicą. Najpopularniejszą destynacją w tym roku (wg badania) będą, następnie, a na trzecim miejscu uplasowały się ex aequoZdecydowana większość polskich respondentów planuje wypoczynek pasywny połączony ze zwiedzaniem. Natomiast co piąty turysta zamierza na urlopie uprawiać sport lub wędrówki piesze (na trekking zdecydowanie warto zabrać ze sobą gotówkę :).Coraz częściej spotykam się z sytuacją w której sprzedawca akceptuje tylko płatności przysłowiową kartą. Przykładowoza posiłek itp. zapłacić można tylko ikartą kredytową, kartą EC (Electronic Cash), a także Apple Pay lub V-Pay. Dla porównania jakiś czas temu nikomu gotówka nie przeszkadzała; również na pokładzie popularnego Ryanaira. Widać, że od roku 2020 wiele się zmieniło w tej sferze.W przypadku transportu publicznego w wielu europejskich miastach również nie zapłacimy gotówką. Dobrym przykładem jest tutaj Londyn. Warto ponadto wiedzieć, że w krajach skandynawskich płatności bezgotówkowe w znacznej ilości miejsc będą jedynym dostępnym wariantem.Póki co, w pociągach PKP Intercity monety oraz banknoty nie stanowią problemu dla obsługi WARS :).Pomimo tego, że chętnie korzystam z nowinek technologicznych i płatności bezgotówkowe są dla mnie chlebem powszednim, to jednak staram się mieć te kilka złotych w kieszeni. Szczególnie podczas zagranicznych wyjazdów może ona okazać się niezwykle przydatna. Z doświadczenia wiem, że nie zawsze płatności telefonem (kartą) są wszędzie dostępne (np. ze względu na). Ponadto sami sprzedawcy mogą kręcić nosem na wyżej wymienioną metodę zapłaty (co jest dla mnie zrozumiałe). Niekiedy prowizja od wartości transakcji lub czas oczekiwania na dostęp do środków może być w przypadku mniejszych podmiotów gospodarczych mało atrakcyjną alternatywą.; czy warto całkowicie rezygnować z gotówki? Moim zdaniem zdecydowanie nie. Osobiście lubię mieć wybór i mam nadzieję, że pieniądz w postaci fizycznej nie zostanie całkowicie wyeliminowany. Obydwie formy płatności mają swoje plusy i minusy, przeciwników i zwolenników. A zestawienie wolności z wygodą, to już raczej temat na osobny artykuł. Jeśli ktoś upiera się przy korzystaniu wyłącznie z płatności cyfrowych, to zdecydowanie dobrą decyzją będzie zaopatrzenie się, niepowiązaną z tym samym bankiem.Źródło: Badanie Visa CEE Travel and Payment Intentions Study 2023 Visa, informacja prasowa Visa.Zdjęcie otwierające: Lotnisko Chopina w Warszawie / ze zbiorów własnych.