Kierowcy w UE coraz rzadziej kupują diesle. Coraz chętniej wybierają elektryki

A Polacy?

Sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej w maju 2023 roku

ACEA, czyli Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów, opublikowało nowe dane na temat rejestracji nowych samochodów w Unii Europejskiej oraz w poszczególnych krajach członkowskich. Dla wielu może się to okazać szokujące, ale samochody z silnikiem diesla odchodzą w niepamięć. Po części jest to zasługa wycinania ich z ofert przez część producentów, ale w pewnej mierze również zasługa przekonywania się kierowców idei do samochodów elektrycznych. Statystyki nie kłamią.W maju 2023 roku rynek samochodów w Unii Europejskiej zauważył znaczący wzrost rejestracji nowych aut. Zarejestrowano blisko milion nowych aut, czyli aż o 18,5 procenta więcej niż w maju 2022 roku. Spory wpływ ma na to oczywiście wzrost dostępności, ale może mieć też... inflacja. Ludzie kupują auta, póki są tanie, czyli drogie, ale tańsze niż za jakiś czas.Największy wzrost rejestracji nowych samochodów odnotowano we Włoszech (+23,1 procent), w Niemczech (+19,2 procent) i we Francji (+14,8 procent). Od stycznia do maja 2023 roku przybyło w krajach Wspólnoty 4,4 miliona nowych samochodów. Ciekawie prezentuje się zainteresowanie autami w podziale na rodzaj napędu.Samochody benzynowe nadal stanowią lwią część sprzedaży z wynikiem 36,5 procenta udziałów. Drugie miejsce zajmują jednak klasyczne hybrydy (HEV), legitymujące się 25 procent udziału w rynku. Kolejne miejsce przypada samochodom z silnikami Diesla - 14,3 procent, które to auta cieszą się słabnącą rokrocznie popularnością. Co zaskakujące, tuż za nimi plasują się coraz popularniejsze auta zasilane wyłącznie prądem (BEV) - 13,8 procent. Hybrydy plug-in (PHEV) to 7,4 procenta rynku, a "inne" to 3,1 procenta.