Miliarderzy uwięzieni w łodzi podwodnej obok wraku Titanica. Na jaw wychodzą szokujące fakty

Amatorska, nieodpowiedzialna wyprawa?

Turyści uwięzieni w łodzi podwodnej obok wraku Titanica

Kontrowersje wokół łodzi

CEO OceanGate, Stockton Rush, pokazuje kontroler gier, który steruje łodzią podwodną Titan w trakcie programu CBS Sunday Morning w listopadzie 2022 roku. | Źródło: CBS250 000 dolarów, czyli nieco ponad milion złotych zapłacili turyści za swoją nietypową wycieczkę, którą mogą przypłacić życiem. Łódź podwodna Titan, należąca do firmy OceanGate, miała zabrać ich na głębokość 3800 metrów poniżej poziomu morza, gdzie od 1912 roku spoczywa wrak Titanica. Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul-Henri Nargeolet i Stockton Rush mogą nigdy już nie wynurzyć się na powierzchnię.Amerykańska Straż Przybrzeżna informuje, że kontakt z niewielką jednostką utracono 18 czerwca, niecałe dwie godziny po tym, jak zaczęła schodzić w głąb oceanu,na wschód od Cape Cod. Niestety, do tej pory ratownikom nie udało się ani odnaleźć łodzi, ani nawiązać z nią kontaktu. Prawdopodobnie trzeba założyć najgorszy scenariusz.Jak podaje BBC łódź podwodna jest zamknięta od zewnątrz, więc nawet jeśli statek wynurzy się na powierzchnię, pasażerowie nie będą mogli uciec bez pomocy z zewnątrz i uduszą się w kapsule.Błyskawicznie okazało się, że niestandardowa łódź podwodna nie spełnia żadnych norm. Dość powiedzieć, że za sterowanie nią odpowiada zmodyfikowany kontroler do gier (!) Logitech F710 z 2010 roku, wykorzystujący łączność Wi-Fi 2,4 GHz. W jakim stopniu zmodyfikowany? Najprawdopodobniej zmieniono tylko gałki analogowe na dłuższe, w taki sposób, aby poprawić precyzję sterowania maszyną. Takie rozwiązania w łodzi mogącej teoretycznie zejść na głębokość 4000 metrów poniżej poziomu morza nie napawają optymizmem.