Robiący zakupy w Kaufland mogą od teraz korzystać z ciekawego gadżetu

Kaufland K-Scan

"Jest to korzystne dla kupujących, gdyż od razu widzą, ile zapłacą. W przypadku 'tradycyjnych' zakupów dowiadują się tego dopiero przy kasie"

Przedstawiciele sieci sklepów działających w Polsce prześcigają się w pomysłach na przyciągnięcie do nich konsumentów. Żabka wprowadziła na przykład sklepy bezobsługowe , Carrefour pozwala płacić za zakupy za pomocą aplikacji Mój Carrefour, poprzez skanowanie produktów umieszczanych w koszyku zakupowym, a Kaufland od teraz wręcza kupującym intrygujący gadżet. Do czego służy?Sieć Kaufland rozpoczęła testy swojej usługi o nazwie. Przypomina ona nieco rozwiązanie dostępne w ramach aplikacji Mój Carrefour , ale jest jakby mniej wygodne. Odwiedzający wybrane sklepy Kaufland mogą przy wejściu wziąć specjalny gadżet, będący niewielkim skanerem produktów. Dzięki niemu da się "nabijać" kolejne wkładane do koszyka produkty.- twierdzi Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska.Widzę jedną wadę nowego rozwiązania: za zeskanowane zakupy nie da się zapłacić zupełnie bezwysiłkowo. Aby je opłacić należy skorzystać z kasy samoobsługowej. Mimo wszystko proces samodzielnego skanowania przy wkładaniu produktów do koszyka powinien w pewnym stopniu przyspieszyć robienie zakupów.