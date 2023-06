Prezentacja się (nie) udała. Luksusowy samochód elektryczny spłonął

Ależ wpadka wizerunkowa.

Lucid Air Pure spłonął w trakcie pokazu

Przyczyna pożaru nie wciąż nie jest znana

"Rozpoczęliśmy dochodzenie techniczne w sprawie incydentu, który miał miejsce w sobotę 10 czerwca w Longwood na Florydzie. Nasze prace wciąż trwają, a dotychczasowe ustalenia wskazują, że pożar nie dotyczył zestawu akumulatorów wysokiego napięcia"

Ach, płonące samochody elektryczne... Doprowadziły do zatonięcia samochodowca Felicity Ace , doszczętnego zniszczenia trzech domów w Sztokholmie , czy też wielu innych strat materialnych, wykraczających poza te związane z nimi samymi. Ogień nie wybiera i nie oszczędza elektryków żadnej marki. W Warszawie spłonął tani T-King EV03 , w Gdańsku drogi Mustang Mach-E , a w Rumunii znana z działających w Polsce wypożyczalni samochodów na minuty Dacia Spring . Gigantyczną wpadkę wizerunkową zaliczyła właśnie firma Lucid, której flagowy samochód elektryczny stanął w płomieniach podczas jednego z pokazów producenta. Lucid Air to konkurujący w Stanach Zjednoczonych z firmą Tesla producent luksusowych samochodów elektrycznych, cechujących się nie tylko niezłym poziomem wykończenia, ale też bardzo przyzwoitym zasięgiem. Wyprodukowany przez Lucid samochódsamoczynnie zapalił się w trakcie pokazuj, jaki miała miejsce 10 czerwca w USA. Auto stało na parkingu, oczekiwało na jazdę próbną i nie było podłączone do ładowarki.Z doniesień Drive Tesla Canada wynika, iż z bazowej wersji elektrycznego sedana nagle zaczął wydobywać się dym, który z czasem przekształcił się w płomienie. Te doszczętnie zniszczyły z czasem front samochodu. Pożar został opanowany przez dwa wozy strażackie. Nie doszło do żadnych dodatkowych uszkodzeń mienia, gdyż auto było zaparkowane z dala od innych samochodów i budynków.Zdjęcia mogłyby wskazywać, że akumulator wysokonapięciowy usytuowany w podłodze auta nie miał wpływu na zaprószenie ognia. Bardziej realnym przyczynkiem miała być usterka systemu 12-woltowego, który zawiera dwa specyficzne akumulatory - każdy z nich ma jedynie 18 amperogodzin. Rewelacje skomentowała już firma Lucid.- czytamy w oświadczeniu.W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Ucierpiała co najwyżej duma firmy Lucid i wizerunek samochodów elektrycznych.Źródło: Drive Tesla Canada, zdj. tyt. Reddit