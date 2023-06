Kolejny pożar auta elektrycznego. W jego wyniku spłonęły trzy domy

Straty są ogromne.

Pożar samochodu elektrycznego w Sztokholmie. Spłonęły trzy domy

Internauci wprost uwielbiają historie o płonących samochodach elektrycznych, co pokazują dobitnie statystyki wszystkich wpisów na ten temat. Gigantyczne zainteresowanie budziły doniesienia o pożarze taniego samochodu elektrycznego w T-King EV03 w Warszawie , zapłonie Mustanga Mach-E w Gdańsku , czy też syczącej i piszczącej w efekcie działania żywiołu Dacii Spring w Rumunii . Statystyki wskazują wprawdzie na to, iż elektryki płoną rzadziej niż auta spalinowe, ale ich pożary trudniej jest ugasić i są one znacznie niebezpieczniejsze dla otoczenia. Przekonali się o tym niestety Szwedzi z Hässelby w Sztokholmie.W sobotę około godziny 17:00 w północno-zachodniej części Sztokholmu wybuchł gigantyczny pożar, którego zarzewiem był samochód elektryczny. Ogień błyskawicznie przeniósł się na trzy niewielkie budynki mieszkalne, które doszczętnie spłonęły. Roger Sverndal z lokalnych służb ratunkowych powiedział, że cudem tylko udało się uniknąć spalenia kolejnych dwóch domów oraz stacji benzynowej, znajdujących się nieopodal.Według doniesień szwedzkich służb, pożar wywołał samochód elektryczny podpięty do gniazdka w garażu jednego z domów. Zaczął płonąć tak gwałtownie, że strażacy niemal całe swoje wysiłki skupili na ugaszeniu go, zanim przystąpili do ratowania innych domów. "Wiatr w pełnym momencie przybrał na sile tak bardzo, że istniało realne ryzyko zaprószenia ognia w kolejnych budynkach" - tłumaczył Sverndal.Dopiero około godziny 21:00 udało się opanować pożar samochodu i wtedy rozpoczęto akcję gaśniczą trzech płonących domów. Niestety, nie udało się uratować ich przed całkowitym zniszczeniem. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał.Źródło: aftonbladet.se