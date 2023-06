Powstanie ta Izera, czy nie? Polski samochód elektryczny jeszcze później niż obiecywano

Czy ta saga kiedyś się skończy?

Fabryka Izera powstanie albo nie powstanie w Jaworznie

"Zakończyły się prace przygotowawcze, teren jest uprzątnięty i przekazany przez Lasy Państwowe do miasta Jaworzna. Niedługo będzie ogłoszony przetarg na ten teren. My oczywiście w przetargu wystartujemy z nadzieją, że ten teren uda nam się pozyskać. Pracujemy nad formalną stroną przedsięwzięcia, by po pozyskaniu terenu złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i do końca roku je uzyskać"

"Przetarg ma to do siebie, że nie wiemy, jaki będzie jego przebieg i nie możemy na to wpłynąć. Mamy inne lokalizacje alternatywne, ale wierzymy, że uda się tę inwestycję zrealizować w Jaworznie. To jest najlepsze miejsce dla Izery z punktu widzenia dostawców, ośrodków badawczo-rozwojowych, pracowników, o których tam będzie łatwiej niż gdzie indziej"

Ile będzie kosztować Izera? Nie wiadomo

"Bliżej 2026 r. będziemy w stanie pokazać, w jakiej cenie. To jeden z najbardziej wrażliwych elementów, pokazywany klientowi w ostatniej chwili. Założenia cenowe mamy już dziś, bo projektując łańcuch dostaw, musimy tak dobrać komponenty, by na koniec cena nie była wyższa niż to, co uważamy, że klient będzie gotowy zapłacić"

"Rząd wielkości będzie zależał od tego, w którą stronę będzie szedł rynek i jaka będzie cena baterii"

Lubię co jakiś czas sprawdzać, co słychać z projektem naszego polskiego, narodowego samochodu elektrycznego Izera . To takie moje "guilty pleasure", którym uwielbiam się z Wami dzielić - doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że pewien odsetek Polaków nadal wierzy w pomyślność tej idei, a pozostała część społeczeństwa ma z niej mocną "bekę". Z prezesem odpowiedzialnego za Izerę ElectroMobility Poland, Piotrem Zarembą, rozmawiał niedawno Marcin Walkow z Money.pl. Czego można dowiedzieć się z konwersacji dwóch panów?Od kilku lat wydawało się przesądzonym to, że fabryka Izera powstanie w Jaworznie. Z zewsząd byliśmy bombardowani doniesieniami, że symboliczne rozpoczęcie prac w wyznaczonym miejscu nastąpi w 2021 roku. Produkcja aut miała ruszyć na przełomie 2022 i 2023 roku. Mamy czerwiec 2023 roku, a Izera nadal nie otrzymała terenu pod budowę fabryki. Co dziś do powiedzenia na ten temat ma Piotr Zaremba z EMP?- powiedział.Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że ktoś może przecież złożyć korzystniejszą ofertę. I faktycznie,. Budowa fabryki Izera w Jaworznie wbrew wszystkim wcześniejszym doniesieniom. Przyznaje to Piotr Zaremba.- odpowiedział. Dodał, że prace na budowie rozpoczną się najwcześniej w. To z kolei oznacza, że data rozpoczęcia produkcji wyznaczona na 2024 rok stała się niniejszym nieaktualna.Sama faza budowlana ma potrwać "około 1,5 roku". Wszyscy wiemy co to oznacza w polskich realiach. Jeśli zostanie ukończona w 2026 roku, będzie to wielkie wydarzenie.Tego dowiemy się rzekomo bliżej... 2026 roku. Przypominam, że spółka ElectroMobility Poland działa od 2016 roku i jest finansowana z kieszeni Polaków. W Turcji do przedsprzedaży w marcu trafił tamtejszy samochód elektryczny TOGG T10X , nad którym prace ruszyły w 2018 roku.- powiedział Piotr Zaremba.- dodał.