Dreamliner LOT-u na trasie polarnej. Bezpośredni lot na Hawaje w zasięgu ręki

Cudowne wieści dla podróżujących.

Trasa polarna znowu w użyciu

"Trasa ta ma jednak swoje ograniczenia - możliwość wykonania lotu tę trasą uzależniona jest od poziomów skali prognozy kosmicznej, które mają wpływ na systemy nawigacji satelitarnej, czy łączność radiową"

Pierwszy Dreamliner PLL LOT leci z Tokio do Warszawy trasą polarną.



Dzięki decyzji ULC o zmianie w części Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego AOC, polegającej na rozszerzeniu obszaru prowadzenia operacji o północną strefę polarną oraz o zwiększeniu ETOPS ze 180 do 207 minut dla… pic.twitter.com/3yds7OATTf — Krzysztof Moczulski (@egonolsen1978) June 17, 2023

Boeing 787 Dreamliner to duma PLL LOT

Pierwszy Boeing 787-8 Dreamliner, należący do Polskich Linii Lotniczych LOT, odbył przelot ekspresową trasą z Warszawy do Tokio. Obranie kursu tak zwaną trasą polarną pozwoliło skrócić czas przelotu aż o 1,5 godziny. Co ciekawe, na wyposażeniu samolotu przelatującego nad tym mroźnym rejonem świata muszą znajdować się dodatkowe elementy, pomagające przetrwać po ewentualnej katastrofie.PLL LOT zaczął korzystać z trasy polarnej w latach 80' ubiegłego wieku, kiedy to latały nią czterosilnikowe samoloty radzieckiej konstrukcji. Za sprawą pozytywnej decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego o zmianie w części Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego AOC (Air Operator's Certificate) nowoczesne statki powietrzne LOT-u również mogą ją pokonywać.- informuje Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.Co ważne, rozszerzenie certyfikatu otwiera polskim liniom lotniczym możliwość uruchomienia nowych, wcześniej niedostępnych połączeń – np.Na pokładzie samolotów latających trasą popularną niezbędna jest obecność dodatkowego, specjalnego wyposażenia. W jego skład wchodzi m.in. polarny zestaw przetrwania, zawierający m.in. kombinezony polarne dla załóg, folie NRC dla pasażerów i piłę do lodu.Boeing 787 Dreamliner to nowoczesny samolot dalekiego zasięgu, który służbę rozpoczął w 2011 roku. W zależności od konfiguracji przewozi od 210 do 330 pasażerów, co czyni go samolotem średniego rozmiaru. Boeing 787-8 Dreamliner latający do Tokio może pomieścić do 250 pasażerów.Boeing 787 Dreamliner w swojej największej wersji ma 63 metry długości, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 60 metrów i wysokość 16,92 metra. Jego prędkość maksymalna to 945 km/h, a przelotowa - 903 km/h. Pułap to 13100 metrów, a realny zasięg 4650-15750 km.Boeing 787-8 Dreamliner ustanowił w 2011 roku dwa rekordy w tej klasie maszyn - w zakresie dystansu nieprzerwanego lotu oraz jego prędkości. W konfiguracji z silnikami GEnx oraz 13 osobami na pokładzie pokonał trasę o długości 19835 km z lotniska w Seattle w Stanach Zjednoczonych do Dhaka w Bangladeszu. Wliczając w to międzytankowanie w 42 godziny i 27 minut odbył najszybszy lot dookoła globu dla samolotów o masie 440-550 tys. funtów.Źródło: PLL LOT