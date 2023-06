Polski samochód elektryczny od Innovation AG z największym zasięgiem na świecie

I to są wspaniałe wieści.



Polski samochód elektryczny Izera to niekończąca się opowieść, w której szczęśliwe zakończenia wierzą chyba tylko najbardziej zagorzali miłośnicy partii rządzącej naszym krajem. Auta dalej nie ma, fabryki również, jest jedynie coraz więcej obietnic. Od 7 lat. Podczas gdy Turcja w ciągu pięciu lat stworzyła swój narodowy samochód elektryczny Togg 10X (można go już kupić w przedsprzedaży), przedstawiciele ElectroMobility Poland niby coś robią, ale tak naprawdę przede wszystkim wydają miliony złotych z pieniędzy podatników, między innymi na swoje wynagrodzenia. Zapomnijmy na chwilę o bajkach z mchu i paproci i skupmy się na czymś ciekawszym. Polski start-up Innovation AG tworzy w pełni elektryczny pojazd dostawczy z napędem 4x4.



EVAN. | Źródło: Innovation AG





Innovation AG projektuje elektryczny samochód dostawczy



Innovation AG to prywatny start-up ze Zgorzelca, który zdołał zbudować już dwa prototypy samochodów EVAN. Projektowane w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konkursu na elektryczny samochód dostawczy pojazdy mają cechować się rekordowo długim zasięgiem jak na tego rodzaju auta. Oba egzemplarze w czerwcu tego roku pokonały na jednym ładowaniu trasę o długości ok. 400 km z siedziby Innovation AG w Trójcy do Zielonej Góry i z powrotem. Co ważne, oba są już dopuszczone do ruchu.







Oba pojazdy zostały stworzone na platformie stworzonej w całości przez polskich konstruktorów. Polska platforma o nazwie EAGLE składa się z podwozia, układu hamulcowego, układu napędowego, układui kierowniczego i zawieszenia. Firma zapewnia, że wszystkie elementy platformy i projekt techniczny są dziełem polskich inżynierów i mechaników.





EVAN. | Źródło: Innovation AG





Wysoka ocena NCBiR



W ocenie NCBiR pojazd ze Zgorzelca otrzymał 98 na 100 możliwych punktów. Przy obciążeniu 1000 kg EVAN osiągnął zasięg na poziomie 343,3 km. Wymagania konkursowe mówiły o 250 kilometrach. Odcinek testowy o długości 400 kilometrów wykonywany był "na pusto", a celem było zbieranie danych z jazdy w różnych warunkach drogowych - na drogach lokalnych z podjazdami, w centrach miast, na drodze ekspresowej S3 i na krętych odcinkach dróg wojewódzkich.







W pojazdach EVAN zamontowano baterię o pojemności 105 kWh. Dla porównania, Fiat e-Ducato ma zasięg do 370 km, mniejszą baterię 79 kWh, ale większą ładowność - do 1590 kg. Warto pamiętać o tym, że pomiar EVAN dokonywany był w warunkach normalnych, rzeczywistych, a nie "laboratoryjnych" i często dalekich od możliwych do osiągnięcia w trasie WLTP.



Innovation AG wcześniej stworzyło m.in. bazujący na Land Roverze Defenderze pojazd Sokół 4x4 i budowała auta do motorsportu, za kierownicą których siadał m.in. Adam Małysz.



Źródło: Interia, Innovation AG