Intel stworzy w Polsce nową Dolinę Krzemową! Zakład stanie pod Wrocławiem

Ależ wiadomość!



Polski oddział Intela będzie w tym roku świętował 30-lecie istnienia i trzeba powiedzieć, że znany producent uczcił ten fakt w najlepszy z możliwych sposobów. Dziś dowiedzieliśmy się, że gigant z Doliny Krzemowej zainwestuje w Polsce blisko 20 miliardów złotych w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini. Pracę w "fabryce" znajdzie ok. 2 tysiące osób, a Polska mocno zyska na znaczeniu w świecie nowych technologii. Wszystko to zapowiedział nie kto inny jak CEO firmy Intel, Pat Gelsinger, przemawiając we Wrocławiu.





Polska placówka Intel pod Wrocławiem



Amerykańska firma zapowiedziała dziś historyczną decyzję dotyczącą Polski, opiewającą na kwotę 4,6 mld dolarów, czyli ok. 18,7 miliarda złotych. Oprócz 2000 osób, które znajdą pracę w zakładzie produkcyjnym, pojawi się dodatkowe kilka tysięcy wakatów związanych z budową nowoczesnego budynku. Ten ma nie być de facto fabryką, ale kluczową częścią infrastruktury Intela w Europie.





Powstanie Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników, najnowocześniejszy zakład produkcyjny w tym rejonie Europy. pic.twitter.com/TNXYZZrqBI — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 16, 2023

"To dla nas wielki zaszczyt, że największą inwestycję typu greenfield w historii Polski przeprowadzi Intel, legenda Doliny Krzemowej (...). Układy scalone i półprzewodniki to technologie o przełomowym znaczeniu w XXI wieku, dlatego cieszymy się, że zwiększy się znaczenie Polski w globalnym łańcuchu dostaw"

Wizyta premiera @MorawieckiM na terenie przyszłej inwestycji firmy Intel



przeznaczone zostanie 20 mld zł na nową fabrykę pic.twitter.com/mNeqYiMQmU — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 16, 2023

Przypominam, że Intel ma fabrykę wafli krzemowych w Irlandii oraz planuje budowę podobnej fabryki w niemieckim Magdeburgu. Polacy jakiś czas temu mieli nadzieję, że ta właśnie druga fabryka powstanie w naszym kraju. Tymczasem, na Dolnym Śląsku chipy wytworzone w Irlandii i Niemczech na waflach krzemowych będą rozcinane, integrowane do produktów końcowych i testowane pod kątem jakości i wydajności. Trzy placówki będą tworzyły ekosystem.- mówił obecny na spotkaniu premier Mateusz Morawiecki.



Faza projektowania i planowania inwestycji ma rozpocząć się niezwłocznie, a budowa ruszy, gdy tylko Unia Europejska da na to zielone światło. Ruch Intela jest kluczowy dla całej Wspólnoty, gdzie do 2030 roku Intel chce produkować aż 20% swoich półprzewodników, skracając tym samym łańcuchy dostaw i uniezależniając się w tej kwestii od Azji.



Źródło: Gov.pl, zdj. tyt. Gov.pl