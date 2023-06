Mercedes wprowadza ChatGPT do swoich samochodów. Uzupełnia asystenta głosowego

Jak z niego skorzystać?



ChatGPT niebawem zadebiutuje na drogach. Mercedes zamierza bowiem wykorzystać usługę Azure OpenAI Service Microsoftu, by wprowadzić czatbota do swoich samochodów, gdzie będzie wspierał dotychczasowego asystenta głosowego. Początkowo ChatGPT będzie dostępny jedynie w ramach trzymiesięcznych beta testów dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, w wybranych pojazdach, ale potem Mercedes rozważy wprowadzenie go na stałe do większej liczby samochodów.





ChatGPT w Mercedesach



Dzięki czatbotowi ChatGPT asystent głosowy dostępny w Mercedesach ma zyskać nowe możliwości. Za jego sprawą ten będzie w stanie nie tylko reagować na proste komendy takie jak „Włącz klimatyzację” czy „Nawiguj do…”, ale również prowadzić rozmowy na właściwie dowolny temat. Co więcej, Mercedes zamierza umożliwić korzystanie w swoich pojazdach z pluginów do ChatGPT, by pozwolić na dokonywanie za jego pośrednictwem rezerwacji w restauracjach czy kupowanie biletów do kina.



Nie przegap: Nowy Mercedes Klasy E ma kamerę do selfie i TikToka



Jasne, prowadzenie długich rozmów podczas jazdy może sprawić, że kierowca będzie nieco mniej uważał na drodze. Z drugiej strony, asystent głosowy z ChatGPT pozwoli mu uzyskać odpowiedzi na pytania, których zapewne w przeciwnym razie szukałby na ręcznie na smartfonie, co stwarzałoby znacznie większe niebezpieczeństwo.







Oczywiście, Microsoft i Mercedes chwalą platformę Azure za to, jak wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa oferuje. Niemniej jednak, lepiej będzie, jeśli użytkownicy nie będą pytać czatbota ChatGPT w swoich samochodach o głupoty. Obydwa przedsiębiorstwa zastrzegają bowiem, że ich rozmowy będą przechowywane w Inteligentnej Chmurze Mercedes-Benz, gdzie będą anonimizowane i analizowane. Wszystko to w celu wprowadzania dalszych ulepszeń w usłudze.





Testy nie dla każdego



Trzymiesięczne beta testy czatbota ChatGPT w samochodach Mercedes rozpoczynają się już dzisiaj, 16 czerwca. Jak wspomniałam, będą one prowadzone tylko w USA, w przypadku wybranych modeli samochodów.



Sprawdź też: Mercedes wprowadza nową subskrypcję. Zapłać, żeby auto było szybsze



Mowa o modelach zawierających system inforozrywki MBUX - A 238, C 118, C 167, C 238, C 253, C 254, C 257, H 247, N 293, R 232, S 213, V 167, V 177, V 295, V 297, W 206, W 213, WV 223, X 167, X 243, X 247, X 253, X 254, X 294, X 296, Z 223 i Z 296. Jeżeli Twój samochód znajduje się na tej liście, a mieszkasz w USA, aby wziąć udział w beta testach powiedz asystentowi głosowemu w pojeździe komendę „Hey Mercedes, I want to join the beta program”.



Źródło: Mercedes, fot. tyt. Mercedes