Ujemne ceny energii w Polsce pierwszy raz w historii. Co to oznacza?

Czy rachunki za prąd spadną?

Ujemne ceny energii w Polsce

‼️ Dzień do zapamiętania. Jutro pierwszy raz w historii w ramach market coupling na rynku spot w godzinach 11:00-16:00 mamy ujemne ceny energii w Cena na rynku dnia następnego osiągała w tych godzinach wartości od -1,27 do -5,24 €/MWh. Oczywiście € Zmiana miksu zmienia rynek pic.twitter.com/jNkRAryOqj — Anna Trzeciakowska (@AnnaTrzeciakow3) June 10, 2023

Od jakiegoś już czasu wszystko w Polsce drożeje, a wbrew zapewnieniom polityków Polacy wcale się nie bogacą, a są przez to coraz biedniejsi. Najwyższa od dwóch dekad inflacja powoli spada, ale nie znaczy to wcale, że ceny produktów w sklepach spadają wraz z nią. Nie, tak się nie stanie. Wzrost cen paliwa i surowców energetycznych przełożył się na podwyżki w każdej z branż. Tymczasem, w niedzielę 11 czerwca po raz pierwszy w historii pojawiły się na polskim rynku energii elektrycznej ceny ujemne. Co to oznacza?Na samym wstępie rozczaruję Was i to dwa razy. Po pierwsze: chwilowo ujemne ceny energii wcale nie oznaczają, że dostawcy energii obniżą Wam rachunki za prąd. Nie oznacza to również, że zrobią Wam przelew za korzystanie z energii elektrycznej. Elektrownie w momencie wystąpienia takiego zjawiska dopłacają do produkcji elektrycznej ze względu na jej nadmiar na rynku.Pomimo tego, iż dostawy energii realizowane pomiędzy godziną 11:00 i 16:00 w niedzielę 11 czerwca były wyceniane naza megawatogodzinę, z perspektywy przeciętnego odbiorcy niewiele się zmieni. Z resztą, średnia cena dobowa wyniosła 47 euro za MWh.Sprawę nagłośniła szybko na Twitterze pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.Powyższa sytuacja na Rynku Dnia Następnego wystąpiła w związku z niskim popytem na energię elektryczną i wysoką jej produkcją ze źródeł odnawialnych. Według Polskich Sieci Energetycznych polska fotowoltaika wytworzyłaenergii, a farmy wiatrowe -. Całkowite zapotrzebowanie wynosiłoŹródło: Twitter