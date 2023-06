W Polsce od dziś działa 5G Ultra. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu

Internet mobilny szybki jak światłowód.

Plus 5G Ultra - lista miejscowości

województwo wielkopolskie: Poznań, Kalisz, Piła, Konin, Śrem, Rawicz, Szamotuły, Zbąszyń, Kłodawa, Mieścisko, Odolanów, Skoki, Granowo, Sulmierzyce, Wysoka, Ryczywół, Grabów nad Prosną, Wielichowo, Krzymów,

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Bolesławiec, Oleśnica, Jawor, Chojnów, Milicz, Syców, Oborniki Śląskie, Kąty Wrocławskie, Długołęka, Łagiewniki, Międzybórz, Kobierzyce,

województwo kujawsko-pomorskie: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Lipno, Żnin, Koronowo, Szubin, Barcin, Białe Błota, Piotrków Kujawski, Mrocza, Jabłonowo Pomorskie, Lubicz Dolny, Oborowo,

województwo lubuskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowa Sól, Żagań, Międzyrzecz, Szprotawa, Sulęcin, Kożuchów, Świdnica, Kłodawa, Santok,

województwo łódzkie: Łódź, Piotrków Trybunalski, Koluszki, Wieruszów, Tuszyn, Andrespol,

województwo pomorskie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Rumia, Chojnice, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kolbudy,

województwo warmińsko-mazurskie: Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo,

Olsztyn, Elbląg, Ełk, Giżycko, Szczytno, Mrągowo, Braniewo, województwo zachodniopomorskie: Szczecin, Koszalin, Stargard, Kołobrzeg, Białogard, Wałcz, Choszczno, Pyrzyce, Płoty, Maszewo, Mielno, Rewal.

Plus pochwaliło się dziś uruchomieniem sieci 5G oferującej prędkości transmisji danych charakterystyczne dla łączy światłowodowych. Szumna nazwa 5G Ultra oznacza ni mniej, ni więcej tyle, że najnwosza technologia łączności będzie działać, zapewniając przy tym parametry pobierania i wysyłania danych zbliżone do tych, z jakimi 5G powinna działać domyślnie - do 1 Gb/s.5G Ultra od Plusa uruchomiono dziś, 12 czerwca. Łączność dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów sieci korzystających z 5G wykorzystuje technologię agregacji pasm, 2,1 GHz, 2,6 GHz TDD oraz 4G na paśmie 1,8 GHz.5G Ultra będzie bezpłatnie dostępne dla wszystkich klientów Plusa i Plusha korzystających z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Wystarczy przebywać w zasięgu 5G Ultra oraz posiadać kompatybilne urządzenie.5G Ultra obsługują smartfony, takie jak m.in. Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy S22+, Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Z Flip4 5G, Samsung Z Fold4 5G, OPPO Find N2 Flip 5G, motorola edge 40 pro, motorola ThinkPhone, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro i Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G.Do 15 czerwca 5G Ultra zostanie włączone na 356 stacjach bazowych w łącznie 98 miejscowościach. Lista lokalizacji będzie stopniowo rozszerzana. Od 15 czerwca zasięg 5G Ultra zostanie udostępniony w:Źródło: Plus