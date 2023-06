ChatGPT pomógł zaprojektować i zbudować robota

No właśnie – pomógł, ale nie mógł zbudować go sam.



Zaawansowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji robią od jakiegoś czasu w Internecie spory szum, ale wiele osób postrzega je bardzo skrajnie. Nie brakuje ludzi, którzy uważają, że sztuczna inteligencja zniszczy rynek pracy. Czy tak faktycznie będzie?



Naukowcy z TU Delft i EPFL nie są co do tego przekonani. Sądzą natomiast, że narzędzia takie jak ChatGPT mogą wspomagać ludzi w wielu zawodach, przyspieszając ich pracę lub pobudzając ich kreatywność. Swoją opinię bazują na wynikach przeprowadzonego przez siebie eksperymentu. Badacze sprawdzili, jak ChatGPT wpływa na proces projektowania… robotów.



Robot powstały przy użyciu AI

Jak wyszczególniono w pracy opublikowanej niedawno w czasopiśmie Nature Machine Intelligence, Naukowcy z TU Delft (Technische Universiteit Delft) w Holandii i EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) w Szwajcarii podjęli się próby oceny, czy ChatGPT może zaoferować wzrost produktywności zespołom inżynierów robotyki, a także jakie wyzwania związane są z włączeniem tego narzędzia do tradycyjnych przepływów pracy. Co jednak istotne, zależało im nie tylko na tym, aby ChatGPT pomógł inżynierom w zaprojektowaniu robota, ale w zaprojektowaniu robota, który byłby faktycznie użyteczny.



Ostatecznie naukowcy zdecydowali się na budowę robota przeznaczonego do zbioru pomidorów. Poprosili więc ChatGPT o pomoc w podjęciu różnych projektowych decyzji. Badaczy zaskoczył fakt, że ChatGPT zarekomendował nawet automatyzację zbioru pomidorów, twierdząc, że uprawa pomidorów jest jedną z najbardziej wartościowych ekonomicznie upraw. Ponadto, zaproponował on wykorzystanie silikonu i gumy jako materiałów chwytających, aby uniknąć miażdżenia tych owoców (tak – pomidory to owoce) podczas zbioru.