W Polsce ubywa bankomatów. Wielu Polaków jest oburzonych

Pieniądz cyfrowy wypiera gotówkę.

Bankomaty znikają z Polski, jeden po drugim

Trend utrzymuje się też w Unii Europejskiej

Polacy dzielą się na zagorzałych zwolenników posiadania i korzystania z gotówki oraz tych, którzy cenią sobie wygodę wynikającą z płatności kartą, BLIK-iem i za pomocą innych nowoczesnych rozwiązań. Wielką tajemnicą wcale nie jest to, że rządy większości państw na świecie z różnych powodów dążą do wycofania fizycznego pieniądza z obrotu. Zalety i wady takiego rozwiązania to temat na osobne rozważania, ale jedno jest pewne: nie każdemu się to podoba. Bez względu na nastroje społeczne jednak wprowadzane są limity kwotowe wypłat z bankomatów, a urządzeń do wypłacania gotówki jest coraz mniej.Jak podaje NBP, pod koniec 2022 roku w Polsce działało 21310 bankomatów. Jeśli zestawimy tę liczbę z rokiem 2017, przekonamy się, że w przestrzeni publicznej ubyło 2441 takich maszyn. Bankomaty cieszą się słabnącą popularnością? To zależy od ujęcia w czasie. Za ich pomocą w 2022 roku wykonano- w 2021 roku było to. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, iż w 2017 roku wypłat było aż, co dowodzi spadkowego długofalowego trendu. Bankomaty stają się dla banków nierentowne, co z kolei wymusza naliczanie coraz większych opłat za wypłacanie gotówki.Dane przekazywane przez Cashless.pl są jeszcze mniej optymistyczne. Pod koniec marca 2023 roku w Polsce miało działać już tylko 20858 bankomatów. Serwis źródłowy zwraca przy tym uwagę na to, że miał miejsce... wzrost, a twierdzenie to opiera się na pomiarze mówiącym, iż liczba ta jest wyższa o 230 maszyn niż z końcem 2022 roku. Liczbę swoich urządzeń zwiększyć miał ITCARD, Euronet, PKO BP, Millennium i BS Brodnica. Dwa ostatnie podmioty postawiły jednak łącznie 5 bankomatów. Dla porównania, Pekao usunęło 21 bankomatów, BPS - 12.Prognozuje się, że w Unii Europejskiej liczba bankomatów do 2030 roku może skurczyć się nawet o 15-25 procent. Pomimo tego, że wciąż istnieje wiele osób wolących trzymać gotówkę w materacu niż w banku, pieniądz cyfrowy stopniowo wypiera fizyczny. Dla rządów krajów to ogromna oszczędność, ale też... szansa na skuteczniejsze monitorowanie przepływu pieniądza w społeczeństwie. Mówi się, że ma to na celu zapobiegnięcie przestępstwom finansowym. Zwolennicy prywatności twierdzą, że sposób na inwigilację obywateli.Źródło: Bankier.pl