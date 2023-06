Polska lokomotywa wodorowa PESA SM42-6Dn dopuszczona do eksploatacji

Kolej postawi na wodór?

Wodór, nie prąd

Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz to polskie przedsiębiorstwo produkujące pojazdy szynowe: tramwaje, zespoły trakcyjne, lokomotywy oraz wagony. W 2022 roku Polskę obiegła informacja, jakobystworzyła swoją pierwszą lokomotywę manewrową z napędem wodorowym -to efekt modernizacji lokomotywy SM42. Teraz z dumą poinformowano, że lokomotywa ta może już wyjechać na tory.Niektórzy twierdzą, że to właśnie wodór, a nie prąd będzie zasilał pojazdy przyszłości. Zeroemisyjna wodorowa lokomotywa manewrowa PESA SM42-6Dn to sprzęt napędzany takim właśnie paliwem. Urząd Transportu Kolejowego wydał właśnie świadectwo dopuszczenia do eksploatacji, pozwalające użytkować ją na polskich torach.