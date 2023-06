Chińczycy wywiercą w Ziemi dziurę na głębokość 11 tys. metrów. W jakim celu?

To nie lada przedsięwzięcie.



Można na wiele sposobów ocenić, co dzieje się we wnętrzu Ziemi. Najczęściej naukowcy polegają na falach sejsmicznych, rejestrowanych przez sejsmografy czy geofony. Najlepsze efekty w badaniu skorupy ziemskiej dają jednak odwierty w tej skorupie.



Na przestrzeni lat naukowcy z całego świata wykonano wiele odwiertów geologicznych. Wiele z nich to odwierty tylko kilku-kilkunastu metrowe, ale powstały również odwierty o długości kilku tysięcy, a nawet kilkunastu tysięcy metrów. Rekordowy odwiert ma długość aż 12 376 metrów, a znajduje się on w Rosji.



Teraz na naszej planecie powstanie kolejny bardzo głęboki odwiert. Powstanie on w Chinach.



11-kilometrowy odwiert



Chiński odwiert będzie odbiegał nieco od najgłębszych odwiertów świata, ale to nie zmienia faktu, że będzie on bardzo głęboki. Ma on sięgać głębokości 11 100 metrów. Chińscy naukowcy utworzą go w obszarze pustyni Takla Makan w północno-zachodnich Chinach.



Badacze z Chin mają nadzieję, że nowy odwiert pozwoli znacznie poszerzyć wiedzę na temat ziemskiej geologii. Nie dziwi jednak to, że przy okazji odwiertu naukowcy przeprowadzą poszukiwania złóż gazu i ropy.



Chiny nie ujawniły póki co zbyt wielu szczegółów na temat odwiertu ani na temat eksperymentów i analiz, które zostaną w związku z nim przeprowadzone. Jedno jest jednak pewne – odwiert ten nie sięgnie ziemskiego płaszcza, ponieważ grubość skorupy ziemskiej w obszarze kontynentów wynosi średnio 40 kilometrów.







Niełatwe zadanie



Wykonanie odwiertu będzie oczywiście bardzo wymagającym przedsięwzięciem. Ma on zostać ukończony dopiero w przyszłym roku (choć to bardzo optymistyczne założenie), a utworzenie go ma wymagać około 2000 ton sprzętu i instrumentów, w tym wierteł i rur wiertniczych. Dla przypomnienia, wiercenie najgłębszego (nie mylić z najdłuższym) odwiertu na świecie - Supergłębokiego Odwiertu Kolskiego – w związku z licznymi problemami technicznymi trwało od 1970 do 1994 roku, a zanim udało się osiągnąć głębokość 12 289 metrów, wywiercono 4 inne dziury.



Sprzęt, który zostanie użyty do wykonania chińskiego odwiertu, będzie musiał stawić czoło temperaturom do 200 stopni Celsjusza i ciśnieniu atmosferycznemu około 1300 razy wyższemu niż na powierzchni. Będzie musiał też pokonać też 10 warstw stał osadowych – aż do warstwy z okresu kredy, który rozpoczął się 145 milionów lat temu i zakończył się 66 milionów lat temu.



Kto wie, być może wykonanie nowego odwiertu będzie warte wysiłku. Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za to, by faktycznie pozwolił on dokonać nowych odkryć na temat geologii i przeszłości Ziemi.



Źródło: Xinhua, fot. tyt. Xinhua