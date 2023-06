Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych ma ocalić życie setek tysięcy osób

Elektryki zbawieniem dla ludzkości.

Badanie: samochody elektryczne ocalą wiele żyć

"Na korzyści składałoby się też zapobiegnięcie ponad 13 milionów dni roboczych utraconych z powodu zanieczyszczonego powietrza"

Czy samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji? Tego nie wiem, ale coraz więcej na to wskazuje. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku nie napawa optymizmem zwłaszcza miłośników klasycznej motoryzacji oraz... osoby mniej zamożne, których nie stać na zakup drogich elektryków. Politycy z większości krajów Wspólnoty uważają natomiast, że przesiadka na auta elektryczne przyniesie wszystkim wiele dobrego. Zdaniem niektórych badaczy zmiana ta ocali życie tysięcy, a w dłuższej perspektywie milionów osób.Według nowego badania przejście na pojazdy elektryczne może uratować ponad 110 000 istnień ludzkich - i to w samych tylko Stanach Zjednoczonych, do 2050 roku. Rezygnacja z pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi przełożyć się ma również na 3 miliony mniej ataków astmy. Rewelacje te przekazało w środę American Lung Association, organizacja zdrowotna, której misją jest zapobieganie chorobom płuc poprzez edukację, rzecznictwo i badania. Wszystko to przy założeniu, że do 2035 roku na drogach nie będzie już samochodów spalinowych.W połączeniu z produkcją czystszej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr, zmiana ma wygenerować ponad 1,2 biliona dolarów (!) korzyści dla zdrowia publicznego w ciągu następnego ćwierćwiecza. Wliczono tutaj m.in. oszczędności z tytułu leczenia przewlekłych chorób układu oddechowego.– czytamy w raporcie.