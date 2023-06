Powstaje polska rakieta kosmiczna. Wkrótce test suborbitalny

Perun jest coraz bliżej lotu w kosmos.

Gdyńska firmaod kilku lat rozwija projekt swojej kosmicznej rakiety o nazwie. Teraz, po wielu testach naziemnych, jej pierwszy lot w kosmos w końcu rysuje się na horyzoncie. To dlatego, że jeszcze w tym miesiącu może odbyć się jej próbny lot suborbitalny. Start ma zostać przeprowadzony zO najbliższych planach SpaceForest, w tym planach związanych z lotem suborbitalnym rakiety Perun, dowiedzieliśmy się w ramach konferencji inwestorskiej, skupiającej się na rozwoju polskiej branży kosmicznej. Okienko startowe dla próby suborbitalnej ma otworzyć się pod koniec czerwca bieżącego roku.Podczas suborbitalnej próby Perun ma wznieść się na wysokośćnad powierzchnię Ziemi. Co istotne, Perun będzie, umożliwiającą przeprowadzenie co najmniej 5 lotów z wykorzystaniem pojedynczego egzemplarza. Można śmiało podejrzewać, że po wzniesieniu się na pożądaną wysokość podczas suborbitalnego testu, jej obydwa człony bezpiecznie opadną do morza przy użyciu spadochronów, tak jak to było podczas poprzednich lotów testowych systemu na niższą wysokość, skąd zostaną wyłowione.Ostatecznie Perun ma latać na wysokość nawetnad powierzchnią Ziemi. Rakieta ta może stać się zatem pierwszym polskim pojazdem, który przekroczy tak zwaną, wyznaczającą umowną granicę między ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną, znajdującą się na wysokości 100 kilometrów.

Rakieta Perun firmy SpaceForest. | Źródło: SpaceForestPerun nie jest gigantyczną rakietą. Mierzy on 11,5 metra wysokości i 0,45 metra średnicy, czyli znacznie mniej niż Falcon 9 od. Ma on też być zdolny do wynoszenia w kosmos znacznie mniejszych ładunków, o masie do. Z pewnością znajdzie się jednak dla niego nisza, zwłaszcza że koszt wystrzelenia ładunku na jego pokładzie ma wynosić jakieś. Dzięki tej rakiecie SpaceForest może stać się pierwszą prywatną polską firmą, która będzie regularnie wysyłać rakiety w kosmos.Warto wspomnieć, że Perun jest zasilany dość nietypowym paliwem. Jak twierdzi SpaceForest, jest to paliwo ekologiczne. Ma je tworzyćw postaci stałej oraz podtlenek azotu jako ciekły utleniacz. Podczas najbliższego suborbitalnego lotu rakietę będzie napędzać silnik hybrydowyIstotną cechą Peruna jest też to, że można go wystrzelić w przestrzeń kosmiczną z w zasadzie dowolnego miejsca. To dlatego, że rakieta ta startuje ze specjalnych wyrzutni zamiast standardowej platformy startowej.Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć firmie SpaceForest powodzenia. Kto wie, być może jeśli lot na wysokość 50 kilometrów okaże się sukcesem, to jeszcze w tym roku będziemy świadkami podróży Peruna ponad linię Kármána.Źródło: Space24.pl , fot. tyt. SpaceForest