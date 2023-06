Panele słoneczne na torach kolejowych? To pomysł realizowany w Szwajcarii

Brzmi ciekawie, ale czy to ma sens?



Energię słoneczną można pozyskiwać nie tylko za pośrednictwem ogromnych elektrowni słonecznych. Pojawiają się wręcz coraz to ciekawsze pomysły na adaptację dotychczas niewykorzystywanych powierzchni z myślą o pozyskiwaniu tego typu energii. Panelami fotowoltaicznymi pokrywane są już nie tylko dachy czy balkony. Można z nich



Teraz szwajcarski start-up Sun-Ways zainstaluje z kolei panele słoneczne na torach kolejowych w Szwajcarii. Panele będą podobno rozwijane niczym dywan w lukach między szynami – na torach w okolicy stacji kolejowej Buttes, zlokalizowanej niedaleko miasta Neuchâtel.



Koncepcja nie taka nowa, ale godna uwagi

Sun-Ways nie jest pierwszą firmą, która postanowiła wykorzystywać do pozyskiwania energii słonecznej tory kolejowe. Taki sam pomysł miała chociażby włoska firma Greenrail i brytyjska Bankset Energy. Na szwajcarski eksperyment warto jednak z kilku powodów zwrócić uwagę.



Sun-Ways będzie rozkładać panele fotowoltaiczne na torach kolejowych z użyciem pociągu. | Źródło: Sun-Ways



Testy technologii niebawem

Pilotażowy projekt firmy Sun-Ways, zapoczątkowany za zgodą szwajcarskiego Federalnego Biura Transportu i wyceniony na około 560 tysięcy dolarów, ma zostać ukończony tego lata. W jego ramach pociąg rozłoży łącznie 60 paneli słonecznych na odcinku torów o długości mniej więcej 42 metrów. Nie jest to odcinek bardzo długi, ale jeśli rozwiązanie okaże się sensowne, pomysł zapewne będzie realizowany znacznie powszechniej.



W ramach projektu pilotażowego Sun-Ways wykorzysta zwykły pociąg, wyposażony w narzędzia do rozkładania paneli. W przyszłości skonstruuje ona natomiast pociąg własnego pomysłu, składający się z dwóch wagonów – jednego przechowującego panele i drugiego rozkładającego panele. Panele mają pozostać na torach, dopóki nie będą potrzebowały naprawy. W razie konieczności naprawy, ten sam pociąg ponownie przejedzie po torach, tym razem by zdjąć z nich panele.



