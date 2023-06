Ładowarka dla elektryka w bloku - czy można? Tak, ale nie

Oto Polska właśnie.

Nie bez powodu Polska znajduje się na ostatnim miejscu rankingu gotowości na auta elektryczne . Kiepska infrastruktura związana z ładowaniem to tylko wierzchołek góry lodowej problemów, z jakimi zmaga się elektromobilność w naszym kraju. Nawet jeśli jakieś prawo powstaje po to, aby ułatwić życie zwolennikom aut elektrycznych, przegrywa ono w starciu z jego praktycznym stosowaniem. Przykład? Ładowanie samochodu elektrycznego w bloku i kwestia montażu ładowarek w garażach wielostanowiskowych.Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych miała ułatwić montaż stacji ładowania o mocy do 11 kW w garażach bloków mieszkalnych. Cel był oczywisty: zachęcenie do zakupu elektryków tej części społeczeństwa, która nie mieszka w domach jednorodzinnych. Przepisy wymagają każdorazowego uzyskania zgody od zarządu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, ewentualnie osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością. I tu właśnie jest pies pogrzebany.Odmowa zgody ze strony wspólnoty może nastąpić wyłącznie z jednego z czterech wymienionych w ustawie (art. 12b ust. 8) powodów:

Ministerstwo Klimatu i Środowiska reaguje. Wspólnota "wie swoje"

„Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej prezentuje stanowisko, że zarząd wspólnoty może wymagać od osoby składającej wniosek o zgodę na instalację punktu ładowania w budynku wielorodzinnym spełnienia wymagań wskazanych w ustawie o elektromobilności i nie ma uprawnień, aby wymagać przeprowadzenia innych badań lub sporządzania opinii. Ponadto w mojej opinii w przypadku spełnienia wszystkich wymogów ustawy o elektromobilności i zgodnie jej przepisami zarząd wspólnoty nie ma również podstawy do wydania odmowy na instalację takiego punktu ładowania”

Źrodło: BMWTomasz kupił od dewelopera REVI Kompania Deweloperska mieszkanie w bloku na Białołęce w 2020 roku. Inwestycję oddano do użytku rok później, w 2021 roku. Tomasz chciał na swoim miejscu parkingowym ładować samochód elektryczny za sprawą tzw. wallboxa. Wspólnota mieszkaniowa Biały Dom storpedowała pomysł, żądając analizy CFD.- mówi Tomasz. Dodatkowo, miał skorzystać z usług konkretnej firmy wskazanej przez zarząd współnoty. Zainteresowany odpuścił chwilowo temat. Słusznie, bo ustawa nie przewiduje, aby miały być przeprowadzane ekspertyzy na koszt obywatela.- głosi pismo od Ministerstwa Klimatu i Środowiska.Reakcja zarządu wspólnoty? Absurdalna. Jej przedstawiciele twierdzą, że "ustawa jest wadliwa", w związku z czym najwyraźniej nie mają zamiaru jej respektować. Wspólnota zasłania się bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Mimo to w garażu stoi inny samochód elektryczny oraz kilka aut hybrydowych. Przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za instalacje przeciwpożarowe w budynku twierdzi, że samochód ładowany stwarza większe zagrożenie pożarowe, jednak nie przytacza żadnych argumentów na to stwierdzenie.Pożar samochodu elektrycznego na otwartej przestrzeni to spore wyzwanie dla strażaków. W garażu podziemnym - jeszcze większe. | Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. WarszawyJednym słowem: nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi? Być może wypadałoby zlecić kontrolę w niektórych wspólnotach z zakresu przestrzegania obowiązujących przepisów?Niezależnie od oceny należy przyznać, iż obawy wspólnoty nie są bezpodstawne. Samochody elektryczne płoną dużo gwałtowniej niż benzynowe, wyrządzając na ogół więcej szkód. Ubezpieczenie OC może nie być w stanie pokryć szkód wyrządzonych w infrastrukturze garażu wielostanowiskowego, nie mówiąc już nawet o zaparkowanych w jego obrębie pojazdach. M.in. z tego względu zakaz wjazdu elektryków do podziemnego garażu wprowadził Park Wodny Warszawianka Źródło: mat. własny, Otomoto