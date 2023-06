AI ogrzeje pierwsze polskie miasto. Taki rozwój technologii szanuję

Czy podobny kierunek obiorą inne miejscowości?



Sztuczna inteligencja już niebawem będzie odpowiadać za dostarczanie ciepła do domów znajdujących się na terenie jednego z polskich miast. Chodzi tu o Lublin, którego przedstawiciele ogłosili właśnie rewolucyjny program pilotażowy – coraz popularniejsza technologia zadecyduje o podniesieniu/obniżeniu temperatury, by mieszkańcy nie tylko czuli się komfortowo, ale także nieco zaoszczędzili. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Lublin wykorzysta sztuczną inteligencję do ogrzania miasta



Nie jest tajemnicą, że sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę we wielu branżach. Automatyzuje ona szereg procesów, co przy okazji przyczynia się do oszczędności czasu. Oczywiście non stop można usłyszeć głosy sprzeciwu odnośnie do rozwoju AI, lecz w części przypadków są one dosyć przesadzone. Tytułowa wiadomość pokazuje bowiem, iż ze współczesnych dobrodziejstw można korzystać mądrze i wykorzystywać je w słusznym celu.



Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC) we współpracy z Politechniką Lubelską chce opracować SI, która docelowo przygotuje jak najbardziej efektywną metodę dostarczania ciepła. Rzecz jasna nie jest planowane tworzenie jakichkolwiek nowych systemów – zostaną wykorzystane te już istniejące. Na samym początku doczekamy się fazy testów obejmujących swoim zasięgiem zaledwie kilka budynków. Stanie się to już tej jesieni, czyli w momencie rozpoczęcia sezonu grzewczego. To dosyć zrozumiałe.



Eksperyment potrwa dwa lata, wszystko w celu konieczności pozyskania miarodajnych wyników. Wtedy podjęte zostaną odpowiednie kroki dotyczące rozwoju technologii bądź jej porzucenia. Sztuczna inteligencja ma rzecz jasna odpowiednio dbać o komfort cieplny mieszkańców, ale również odpowiadać za detekcję i przeciwdziałanie ubytkom cieplnym. Ma to docelowo pozwolić na wprowadzenie znaczących oszczędności – zarówno jeśli chodzi o energię, jak i emisję dwutlenku węgla.



Źródło: Dziennik Wschodni



AI ułatwi sprawę o tyle, iż jest w stanie kontrolować całą sieć ciepłowniczą miasta – zarówno tą znajdującą się nad, jak i pod ziemią. Mówimy więc o kompleksowym rozwiązaniu, które do tej pory nie mogło być zapewnione. Wkrótce może się to zmienić, sytuację skomentował nawet prezydent Lublina, Krzysztof Żuk:



Współpraca uczelni z miejską spółką wpisuje się w działania zmierzające do optymalizowania zużycia energii. - To jest dla nas niezwykle ważne, bo jej cena naszą kieszeń obciąża dzisiaj w sposób niezmierny. Gdybyśmy kierowali się tylko kryteriami ekonomicznymi, należałoby natychmiast zamknąć Aqua Lublin i basen olimpijski ze względu na tak drastyczny wzrost kosztów związanych z utrzymaniem tych obiektów. Tego nie robimy. Mamy świadomość przejściowej sytuacji, jaka wytworzyła się na rynku, ale nie zwalnia nas to z myślenia o zmniejszaniu zużycia energii.



Nie da się ukryć, że wkrótce może czekać nas rewolucja jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji na urbanistycznym poletku. Miasta mogą stać się bardziej zautomatyzowane, co z pewnością ma wiele plusów. Trochę jednak jeszcze poczekamy.



Źródło: Dziennik Wschodni / Zdjęcie otwierające: pexels.com