Tani samochód elektryczny spłonął w Warszawie. Nie, nie ze wstydu

Kolejny pożar auta elektrycznego w Polsce.

Pożar samochodu elektrycznego w Warszawie

Ledwie 5 dni temu donosiliśmy o pożarze elektrycznego samochodu Ford Mustang Mach-E w Gdańsku , a już spieszymy zakomunikować, że z polskich dróg zniknął właśnie w efekcie działania żywiołu kolejny elektryk. Tym razem groźny pożar miał miejsce w Warszawie, a chińskie auto marki T-King poważnie uszkodziło zaparkowaną tuż obok Toyotę RAV4. O sprawie poinformowała za pośrednictwem FacebookaKomenda Miejska PSP m.st. Warszawy przekazała, że w czwartek 1 czerwca, tuż po godzinie 14:00, otrzymała zgłoszenie dotyczące pożaru samochodu przy ul. Zgody w Śródmieściu Warszawy. Na miejscu okazało się, że płonie mały samochód elektryczny taniej chińskiej marki T-King. Niewielka bateria o pojemności 7.2 kWh oraz rozmiary pojazdusprawiły, że strażacy błyskawicznie poradzili sobie z ogniem, jednak nie udało im się ocalić od zniszczeń zaparkowanego obok samochodu marki Toyota.Strażacy po ugaszeniu ognia przez ponad 1,5 godziny monitorowali zgodnie z procedurą temperaturę ogniw. Robili to po to, aby w razie potrzeby szybko zareagować na ponowne pojawienie się ognia. Baterie samochodów elektrycznych mają to do siebie, że często nawet po ugaszeniu płoną na nowo. Między innymi dlatego elektryki po takich zdarzeniach czasami umieszcza się w specjalnych wannach gaśniczych.Przyczyn pożaru na razie nie udało się ustalić, ale lokalne media podają, że zapłon nastąpił wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej. Świadkowie zdarzenia mówią, że pożar najpierw był widoczny wewnątrz pojazdu, a dopiero później przeniósł się na zewnętrzną część auta.Źródło: Facebook, zdj. tyt. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy