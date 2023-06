Powstaje pierwszy akumulatorowiec. Zamiast paliwa będzie przewoził prąd

W jakim celu?

Akumulatorowiec zamiast tankowca

Potężna jednostka

Rozwiązanie, które może mieć sens

Po ziemskich morzach i oceanach przemieszcza się wiele gigantycznych statków transportujących przeróżne surowce i rzeczy. Przewożą one wszystko od ropy naftowej, przez pojazdy, cukier i towary z, aż po kruszce i chemikalia. Teraz powstaje ponadto statek, który będzie przewoził… prąd elektryczny. Czy to ma sens? Śpieszymy z wyjaśnieniami.Statek przeznaczony do transportu prądu elektrycznego, czyli(ang.), to pomysł japońskiej firmy. Ta zaprezentowała projekt akumulatorowca podczas wystawy, która odbyła się niedawno w mieście, w prefekturze, bo tak brzmi nazwa nowatorskiego statku, ma zostać zbudowany. Jego pierwsze testy na rynku japońskim i międzynarodowym mają odbyć się zaś w 2026 roku.Akumulatorowiec japońskiego przedsiębiorstwa ma mierzyći być wyposażony w, a przynajmniej w konfiguracji o nazwie. Łączna pojemność tych akumulatorów będzie wynosićCo istotne, akumulatory umieszczone na pokładzie X mają bazować na autorskiej modułowej konstrukcji firmy PowerX, wykorzystującej, które będą produkowane w prefekturze. Jak twierdzi przedsiębiorstwo, są to ogniwa niezawodne i bezpieczne, które zapewniają żywotność wynoszącą ponad. Ponadto modułowa konstrukcja ma umożliwiać w razie potrzeby zmianę rozmiaru systemu, na przykład w celu stworzenia większego elektrycznego statku transportowego.PowerX informuje również, że jej statek ma być wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, na przykład kontrolujące emisje gazów, a także gaszące pożary. Jak już wielokrotnie mogłeś się przekonać się na łamach naszego serwisu, z pożarami pojazdów zasilanych elektrycznie nie ma żartów. Zobacz, jak w maju bieżącego roku płonęła ta elektryczna Dacia Spring Do czego akumulatorowce takie jak X mają służyć? PowerX wskazuje, że będzie można je wykorzystywać do magazynowania i transportu nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej za pośrednictwem źródeł odnawialnych. Wycofane z eksploatacji lub nieczynne elektrownie cieplne zlokalizowane w pobliżu portów można być przekształcić w punkty ładowania/rozładowywania akumulatorowców. Z nich energia mogłaby być przesyłana do odbiorców poprzez lądowe sieci energetyczne.