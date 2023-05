Tesla ma problem. Pracownik ujawnił tysiące skarg na auta elektryczne

Tesla ma za uszami więcej, niż można by przypuszczać.

Nie przegap:

Wyciek niejawnych informacji z Tesla

Tesla jest jednym z globalnych rekordzistów jeśli chodzi o liczbę przeprowadzanych akcji serwisowych. Niektóre wymagają wzywania aut na serwis, innych dokonuje się za pomocą wygodnych dla kierowców zdalnych aktualizacji oprogramowania. Nie zmienia to jednak faktu, że wkoło aut tej marki ciągle coś się dzieje. Teraz niepokój użytkowników tych pojazdów może wywołać wyciek danych, do jakiego doprowadził jeden z pracowników firmy należącej do Elona Muska. Zawiera on nieujawniane wcześniej informacje o poważnych naruszeniach bezpieczeństwa i prywatności ze strony Tesli.Jeden z pracowników Tesli ujawnił tysiące wewnętrznych dokumentów niemieckiej gazecie biznesowej, dowodząc przy tym ogromnej skali skarg dotyczących bezpieczeństwa, jakie od swoich klientów otrzymała firma zajmująca się produkcją aut elektrycznych. To kolejnych kamyczek do ogródka, kontynuujący serię niepokojących doniesień związanych z bezpieczeństwem w kontekście aut tego producenta.