Tesla otwiera swoje ładowarki na inne marki aut elektrycznych. To świetna wiadomość

Podjęto decyzję kluczową dla rozwoju elektromobilności.

Ładowarki Tesla otwierają się na inne auta elektryczne

Jednym z wielu problemów związanych z korzystaniem z samochodu elektrycznego jest zamieszanie dotyczące dostępnych ładowarek komercyjnych. W naszym kraju działa co najmniej kilku dużych operatorów i żeby płacić niższe ceny na ich stacjach, należy na ogół założyć sobie konto, pobrać aplikację lub opłacać comiesięczny abonament. Życie użytkowników tego rodzaju samochodów byłoby znacznie prostsze, gdyby wszystkie firmy dogadały się i ułatwiły życie konsumentom. Ostatnio sporo mówi się o tym, że Tesla ma otworzyć swoje stacje ładowania na pojazdy innych marek i... tak właśnie się dzieje, ale niestety metodą małych kroczków.Począwszy od wiosny 2024 roku na stacjach Tesla Supercharger w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie będą mogły ładować się samochody elektryczne marki Ford. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców obu tych krajów, bowiem o ile w Polsce stoi, to w USA i Kanadzie jest ich... 12 tysięcy. To znaczący odsetek spośród ponadPrezes i dyrektor generalny Forda, Jim Farley, powiedział, że powszechny dostęp do szybkiego ładowania ma kluczowe znaczenie dla rozwoju tej firmy jako marki pojazdów elektrycznych. Dodał, że ogłoszenie ma miejsce w momencie, gdy firma zwiększa produkcję swoich. Ford pracuje również nad przygotowaniem serii pojazdów elektrycznych nowej generacji, której sprzedaż rozpocznie się w 2025 roku.