Virgin Galactic z udanym lotem w ramach misji Unity 25

Udany lot suborbitalny VG.

Here are a few key flight facts:



Take-off Time

09:15 AM MDT



Release Altitude

44,500 ft



Apogee

54.2 Miles



Landing Time

10:37 AM MDT

Załoga Unity 25

Załoga Unity 25 / Źródło: Virgin Galactic.

"Galactic 01" czyli misja komercyjna

Misja Unity 25 była fantastycznym osiągnięciem dla wszystkich w Virgin Galactic. Byłem świadkiem czystej, inspirującej radości bijącej od naszej załogi po wylądowaniu. Mam pełne zaufanie do wyjątkowego doświadczenia astronautycznego, które zbudowaliśmy dla naszych klientów. Nasze zespoły rozpoczynają teraz analizę po locie, jak również przygotowania do "Galactic 01", naszej komercyjnej misji badawczej, zaplanowanej na koniec czerwca.

Przełomowa misja Unity 22?

Na jakiej wysokości zaczyna się przestrzeń kosmiczna?

25 maja 2023 roku miała miejsce kolejna udana misja. Start "samolotu matki" VMS Eve - WhiteKnightTwo rozpoczął się o godzinie 16:15 czasu polskiego (9:15 am MDT) na terenie Spaceport America w Nowym Meksyku. Po osiągnięciu ok. 13564 m (44500 stóp) o godz. 18:10 (10:15 am MDT) SpaceShipTwo (VSS Unity) został odrzucony, a chwilę później nastąpił zapłon jego silnika. Apogeum wyniosło 54,2 mil, czyli zanotowano maks. pułap lotu na poziomie. Czas lądowania to 18:37 (10:37 am MDT).Celem misji była ostateczna ocena VMS Eve i VSS Unity oraz ocena szkolenia astronautów i doświadczenia w lotach kosmicznych.Podobnie jak w przypadku misji Unity 22 załoga VSS Unity liczyła: Mike Masucci (dowódca), CJ Sturckow orazVirgin Galactic (w tym przypadku pasażerów): Jamila Gilbert (specjalista ds. misji), Christopher Huie (specjalista ds. misji), Luke Mays (instruktor astronautów), Beth Moses (główny instruktor astronautów). Warto wspomnieć, że z grona pasażerów tylko Beth Moses wcześniej odbyła lot w kosmos. Dla trójki z nich, była to pierwsza taka podróż.Na chwilę obecną firma Virgin Galactic gotowa jest do rozpoczęcia komercyjnych lotów kosmicznych. Pierwsza tego typu misja; "Galactic 01" zaplanowana jest na koniec czerwca bieżącego roku.- powiedział Michael Colglazier, CEO Virgin Galactic.Przypomnijmy, żeod kiedy firma Richarda Bransona Virgin Galactic mogła pochwalić się swoim pierwszym udanym suborbitalnym lotem załogowym. Wtedy też sześcioosobowa grupa (4 pasażerów i 2 pilotów) wraz z samym założycielem Virgin Galactic, wzniosła się na pokładzie SpaceShipTwo (VSS Unity) na wysokość 86,182 kilometrów (53,551 mile) nad powierzchnią Ziemi.Nie zagłębiając się w szczegóły, należy zwrócić uwagę na fakt, iżwyznacza początek przestrzeni kosmicznej na wysokościnad poziomem morza. Wartość ta została uznana przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI). Natomiast dla(United States Air Force) oraz Kongresu USA, każda osoba, która przekroczy pułap, czyli ok. 80,47 km otrzymuje tytuł astronauty.Źródło: Virgin Galactic