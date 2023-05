Bandrów Narodowy nie chce masztu Play. Obawy o zdrowie, gwiazdy i turystów

Protest na wschodzie Polski.

Trwa stopniowe wyłączanie 3G w Polsce . T-Mobile jako pierwszy z czterech głównych operatorów zakończył ten proces z końcem kwietnia bieżącego roku, co nie obyło się bez problemów . Orange rozpocznie go we wrześniu tego roku, a Plus i P4 (operator sieci Play) nie ogłosiły jeszcze takich planów. Równolegle trwa rozbudowa infrastruktury, mająca na celu poprawienie jakości sygnału 4G oraz 5G. Niekiedy stawianie kolejnych masztów spotyka się z protestami okolicznych mieszkańców. Taka sytuacja ma miejsce w Bandrowie Narodowym na wschodzie Polski w woj. podkarpackim.Bandrów Narodowy to niewielka miejscowość w gminie Ustrzyki Dolne, gdzie P4 chce postawić maszt o wysokości 53 metrów. Inwestycja na terenie parku krajobrazowego budzi wielopoziomowy sprzeciw lokalnych mieszkańców. Podnoszone są kwestie związane ze zdrowiem ludzi, dobrem zwierząt, turystyką, a nawet aspektem... obserwacji gwiazd. Protesty trwają od czerwca 2021 roku, kiedy ustalano lokalizację - petycję podpisały wtedy 83 osoby.- przekazują rozżaleni mieszkańcy dziennikarzom serwisu Nowiny24.

"Pomimo, iż wskazaliśmy alternatywną lokalizację, która nie jest tak blisko zabudowań, nikt ze spółki P4 nie chce z nami rozmawiać. To co można przeczytać na stronie firmy o odpowiedzialnym biznesie to po prostu kpina. Firma nie liczy się z ludźmi, narażając ich zdrowie, ani ze środowiskiem degradując cenne przyrodniczo rejony. Lobby telekomunikacyjne działa w najlepsze forsując swoje interesy, wpływając na tworzenie ustaw, które całkowicie pozbawiają ludzi prawa głosu"

"Telefonia Play stawiając 53 metrowy maszt przyczyni się do degradacji chronionego środowiska naturalnego a są to zmiany nieodwracalne. Obszar działki wytypowanej pod budowę masztu, jak i jej szeroko pojęte sąsiedztwo, to tereny otwarte, łąki i pastwiska charakteryzujące krajobraz miejscowości Bandrów Narodowy. Tak wysoka budowla zdominuje krajobraz i go oszpeci"

Natura, zdrowie i turystyka

"Wczasy w cieniu masztu nie można uznać za wymarzone wakacje"

"Czujemy się oszukani, gdyż odebrano nam prawo głosu w sprawach nas dotyczących. Na każdym etapie głos mieszkańców jest pomijany. Poszczególne organy nie uznają nas jako strony w postępowaniu, pomimo iż niektórzy mieszkańcy bezpośrednio graniczą z działką, na której ma być zlokalizowany maszt"

Pokłosie straszenia 5G

Bieszczady. | Źródło: Canva ProP4 określiło strefę oddziaływania masztu na 70 metrów. To niezmiernie istotne, gdyż zlokalizowana na terenie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych inwestycja znajduje się w sąsiedztwie obszarów Natura 2000 Obszary Ptasie - Góry Słonne i Natura 2000 Obszary siedliskowe - Ostoja Góry Słonne. Działka, na której ma stanąć maszt znajduje się podobno na terenie głównego korytarza migracyjnego obszarów należących do Europejskiej Sieci natura 2000.- ostrzegają mieszkańcy.Osoby walczące z masztem P4 podnoszą wiele argumentów. Niektóre dotyczą kwestii turystyki. Ich zdaniem wysoki maszt zrujnuje krajobraz, uniemożliwi obserwację nieba i będzie świecił pulsującym czerwonym światłem. Może ich zdaniem odstraszyć turystów.- mówią protestujący.Infrastruktura operatorska na dachu jednego z budynków w innej miejscowości. | Źródło: PlayMieszkańcy decyzją burmistrza gminy Ustrzyki Dolne oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zostali dopuszczeni jako strona postępowania w sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.- informują.Mieszkańcy przekazali P4 pismo z apelem o spotkanie i propozycją alternatywnej lokalizacji. Spotkanie odbyło się 17 maja przy udziale przedstawicieli inwestora, gminy Ustrzyki Dolne i powiatu, ale w jego trakcie nie doszło do żadnych nowych ustaleń. Mimo to P4 zapowiada rozpatrzenie proponowanej lokalizacji.Przedstawiciele Departamentu Telekomunikacji KPRM podali, że o ile protesty przeciwko 5G osłabły (nie zgadniecie w którym momencie), to prawdopodobnie przestraszeni wcześniejszą dezinformacją w tej sprawie Polacy sprzeciwiają się budowie masztów.Źródło: Nowiny24