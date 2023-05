Darmowe ładowarki po Polsku. Wzięli dotacje, teraz je wyłączają

A to Polska właśnie.

Dlaczego Polacy mieliby kupować samochody elektryczne? Sam nie wiem. Nasz kraj jest na ostatnim miejscu najnowszego rankingu gotowości na auta elektryczne , na każde 100 kilometrów dróg przypada 0,7 punktu ładowania, a ceny energii są wprawdzie jednymi z niższych w Europie, ale wciąż rosną, a wraz z nimi w odpowiednim tempie nie rosną zarobki. Unia Europejska zainwestuje w stacje ładowania elektryków w Polsce , ale to inwestycja symboliczna w skali realnych potrzeb, by przygotować nasz kraj na elektromobilność. Dziennikarze serwisu Auto Świat przyjrzeli się temu, jak samorządy zarządzają ładowarkami postawionymi za unijne dopłaty i wiecie co? Sytuacja jest dramatyczna.Unia Europejska mocno wspiera rozbudowę infrastruktury dla samochodów elektrycznych w Polsce, a samorządy dość chętnie zabiegały o odpowiednie dofinansowania. Efektem tego było postawienie wielu punktów ładowania w całym kraju. Niestety, z niektórych kierowcy nie mogą dziś korzystać. Pragnąc naładować swoje pojazdy widzą komunikaty o tym, że ładowarki są nieczynne. Dlaczego?- pisze na swoim facebookowym profilu Jerzy Łużniak, prezydent miasta Jeleniej Góry.W przypadku tego miasta wyłączenie darmowej ładowarki nie jest większym problemem z punktu widzenia samorządu. Ładowarka nie powstała bowiem za pieniądze unijne. W gorszej sytuacji są te miasta, które dotacje otrzymały, a teraz odmawiają obywatelom możliwości korzystania z darmowej energii.Miasto nie może pobierać opłat w tzw. "czasie trwania projektu" za korzystanie z darmowych ładowarek, dofinansowanych w najwyższym możliwym stopniu z Unii Europejskiej. Musi natomiast płacić za prąd. Z racji podwyżek cen energii najłatwiejszym rozwiązaniem jest wyłączenie problematycznych stacji ładowania - w innym razie powziętą dotację należałoby zwrócić. Taka sytuacja ma miejsce w Ząbkach pod Warszawą.- głosi pismo krążące w sieci.Niektóre samorządy najwyraźniej zawstydzone zaistniałą sytuacją tłumaczą wyłączenia remontami i przebudowami. Inne sposoby to mocne ograniczenie mocy ładowania, pozwalające powziąć znaczące oszczędności w skali miesiąca. Auto Świat zwraca uwagę na plagę "zepsutych" ładowarek - w Pruszkowie, Michałowicach, Nadarzynie i Zalewie Komorowskim. Może to jakaś plaga?

Politycy milczą

"Czy monitorują Państwo zjawisko budowania przez samorządy stacji ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem dotacji unijnych (m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz państwowych środków wsparcia, które następnie zamykane są z powodu kosztów energii aż do czasu zakończenia okresu trwałości projektu? Czy planują Państwo jakieś działania mające na celu ratowanie tych projektów?"

"Na przykładzie miasta Ząbki w 2019 r. zarejestrowano 4 samochody z silnikiem elektrycznym, w 2020 r. było ich już 11, w 2021 r. 41 aut, w 2022 r. kolejne 34 sztuki. Od początku 2023 r. do 12 maja zarejestrowano, jak nas poinformowało Miasto Ząbki, 28 samochodów. Ta sytuacja ma bezpośrednie przełożenie na niewystarczające środki finansowe przewidziane w budżecie Miasta na 2023 r. Z tego powodu beneficjent zdecydował się na czasowe wyłączenie urządzeń w celu ponownego oszacowania zużycia i kosztów energii"

Nowy, elektryczny Abarth podłączony do punktu ładowania. | Źródło: AbarthTymczasem słupki ładowania wyłączone z użytku często dalej widnieją na mapach jako aktywne i robią niemałe zamieszanie w szeregach kierowców samochodów elektrycznych. Aut elektrycznych ubywa, a słupki stawiane za pieniądze unijne są wyłączane z użytku.Dziennikarze Auto Świat zwrócili się z zapytaniem do biura prasowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.Sytuację na Mazowszu monitoruje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU), odpowiedzialna za opiekę nad projektami i kontrolę realizacji. To właśnie ten podmiot występuje do miast o wyjaśnienia związane z wyłączeniami.- głosi pismo od MJWDP do redakcji Auto Świat.Stacja ładowania samochodów elektrycznych EKOEN w Warszawie. | Źródło: EKOENW piśmie widnieje też informacja, iż po interwencji MJWPU beneficjent poinformował, że wszystkie ładowarki są uruchomione i działają.MJWPU przekazuje, iż awarie nie są dobrą wymówką. Urządzenia muszą zostać niezwłocznie naprawione albo samorządy zostaną zmuszone do zwrotu pieniędzy.I jak ma być lepiej, hm?Źródło: Auto Świat