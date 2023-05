Polska na ostatnim miejscu rankingu gotowości na auta elektryczne

Brak słów.

Liczba punktów ładowania na każde 100 kilometrów dróg w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. | Źródło: ACEARaport LeasePlan EV Readiness Index 2023 to coroczna analiza stanu przygotowań 22 europejskich krajów do przesiadki na samochody elektryczne. Tegoroczna, szósta odsłona raportu opiera się na trzech czynnikach: poziomie dojrzałości rynku pojazdów elektrycznych, rozwoju infrastruktury z nimi związanej oraz całkowitych kosztów posiadania takich aut. W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano poprawę gotowości państw, ale...Norwegia, Holandia i Wielka Brytania, a także Austria, Szwecja i Luksemburg to liderzy w kwestii gotowości do użytkowania pojazdów elektrycznych. Otrzymały odpowiednio 42, 38 i 36 z maksimum 50 punktów do zdobycia. Polska z rezultatem(rokroczny wzrost o zaledwie 3 punkty) zajęła ostatnie, 22. miejsce. Przed nami uplasowały się Czechy (18 pkt) i Słowacja (20 pkt).

"W kategoriach „dojrzałości infrastruktury ładowania” i „całkowitych kosztów posiadania” pojazdów elektrycznych wyniki kraju pozostają bez zmian. Wciąż w Polsce jest mniej samochodów elektrycznych niż chociażby na innych rynkach, ale należy zauważyć, że cały czas ich przybywa. Nowe samochody elektryczne dla coraz większego grona klientów stają się równie dobrym lub nawet lepszym wyborem od aut spalinowych – zwłaszcza wśród klientów korporacyjnych, którzy korzystając z naszego programu #StartElectric decydują się na kompleksową usługę samochodu elektrycznego wraz z ładowarką. Z raportu wynika także, że wiele krajów, w tym Polska, ma jednak jeszcze dużo pracy do wykonania. Obecnie najważniejszą przeszkodą dla naszych klientów w przesiadce na samochody elektryczne niezmiennie jest brak wystarczającej ilości publicznych stacji ładowania"

Samochody elektryczne nie są winne kiepskiej polityce rządu

Ranking gotowości na przesiadkę na elektromobilność. Polska zamyka stawkę. | Źródło: LeasePlanGorzej w kwestii oceny infrastruktury wypadły tylko Rumunia i Grecja. Trudno powiedzieć, aby Polska wypadła przyzwoicie choćby w jednej z kategorii.– ocenia Rogier Klop, Dyrektor Zarządzający LeasePlan w Polsce.Jakiś czas temu informowaliśmy Was o tym, że Unia Europejska zainwestuje w stacje ładowania elektryków w Polsce , ale to tylko kropla w oceanie potrzeb. Może nawet kropelka.Pisałem swojego czasu, że samochody elektryczne wcale nie są złe i podtrzymuję to stanowisko. To Polacy mają poważny problem, a problemem tym są polscy politycy, którzy głosowali za zakazaniem sprzedaży samochodów spalinowych i nie robią nic w stronę tego, aby zachęcić kierowców do zakupu elektryków. Założę się, że do zakupu tego rodzaju pojazdu bardziej skłaniałaby wspaniała infrastruktura i dostęp do taniej energii i stacji ładowania niż dopłaty w wysokości 17500 lub 27000 złotych. Praktyka jednak pokazuje, że jedyne co w ostatnich latach potrafią robić polscy politycy, to rozdawać pieniądze, a nie inwestować je w rozwój kraju.Dostęp do pełnego raportu uzyskacie tutaj Źródło: mat. własny na podst. raportu LeasePlan