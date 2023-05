Nowa ukryta funkcja kas w Biedronce. Jest szalenie przydatna

Brakuje mi już tylko dwóch opcji.

Kasy samoobsługowe w polskich sklepach bardzo mocno różnią się od siebie nie tylko zasadą działania, ale też zakresem oferowanych funkcji. Dla przykładu, robiąc zakupy w Decathlonie, wystarczy włożyć kupowany towar do kosza kasy, aby ten został automatycznie naliczony. Działa to świetnie. Istnieją pewne ukryte funkcje w kasach samoobsługowych , o istnieniu których wie niewielu. Wprowadzane są przez placówki handlowe cyklicznie, ale bez większego rozgłosu. Teraz taką użyteczną nowość wdrożyła Biedronka.Niedawno w popularnej sieci dyskontów miała miejsce aktualizacja oprogramowania kas samoobsługowych, która wprowadziła długo wyczekiwaną przez korzystające z nich osoby funkcję. Od teraz klienci sklepów Biedronka stawiający na tę formę skanowania i opłacania zakupów mogą skorzystać z nowego przycisku. Nie rzuca się on z miejsca w oczy, przez co łatwo go przegapić. Na jego istnienie zwrócono uwagę na jednej z grup na Facebooku, a ja potwierdziłem jej obecność odwiedzając pobliski sklep.Omawiany przycisk wirtualny to czerwona ikona z symbolem. Znajduje się ona pod wielkim napisem "wyszukaj towar po nazwie". Oznacza oni pozwala szybko naliczać na kasie kilka sztuk tych samych produktów na raz.

Wciąż czekam na dwie inne funkcje

Sprzedaż ilościowa w kasach Biedronki to opcja, z której warto korzystać. | Źródło: FacebookPrzykładowo, kupujesz cztery opakowania masła? Naciśnij ikonę z plusem, wpisz 4, a następnie raz zeskanuj produkt. Zostanie doliczony czterokrotnie. To bardzo proste i szalenie przydatne w sytuacji, gdy ktoś nabywa na raz wiele podobnych towarów.Zdarza mi się kupować pieczywo w pobliskiej Biedronce. Nie jest drogie, za to bardzo mi smakuje i jako że jest wypiekane na miejscu, to o określonych godzinach da się je nabyć ciepłe. Mam zwyczaj pakować wszystkie rodzaje pieczywa do jednej torebki. Nie widzę potrzeby w marnowaniu cennych zasobów i rozdzielania go na 3-4 opakowania. Moje eko-podejście jest jednakdla kas samoobsługowych. Dlaczego?Niestety, w Biedronce nadal nikt nie wpadł na to, aby w kasach wprowadzić funkcję dodawania kilku rodzajów pieczywa do jednego opakowania, co da się zrobić bodajże w Lidlu. Zamiast tego po ręcznym dodaniu jednego rodzaju pieczywa z poziomu kasy, należy odłożyć zawierające je opakowanie do kosza zakupowego. To strasznie irytujące i nieekologiczne rozwiązanie.Ponadto, przydałaby się opcja ręcznego kasowania produktów na kasie, bez angażowania w to pracownika.Biedronko, apeluję o zmiany!Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Biedronka, praca własna w Canva Pro