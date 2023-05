Ponad milion samochodów Tesla objętych akcją serwisową

Wszystko przez prawo.



Marka Tesla to jeden z rekordzistów w branży motoryzacyjnej jeśli chodzi o przeprowadzane każdego roku akcje serwisowe. Chodzi nie tylko o imponująco duże liczby samochodów nimi obejmowane, ale też ponadprzeciętną częstotliwość wykrywania kolejnych usterek. Najnowsza akcja serwisowa Tesla dotyczy ponad 1,1 miliona aut. Na szczęście da się ją przeprowadzić w bardzo nowoczesny sposób.



Akcja serwisowa Tesla w Chinach

Akcje serwisowe użytkownikom samochodów przeważnie kojarzą się z uciążliwymi wizytami w serwisie. Nierzadko pojazd trzeba zostawić na kilka dni, co może skutecznie pokrzyżować związane z nim plany. W dzisiejszych czasach nie każdy taki przypadek wymaga angażowania mechaników. Do niektórych wykorzystuje się jedynie... programistów.



