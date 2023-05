Śmiejesz się z elektryków, a to auta spalinowe płoną częściej

Z faktami się nie dyskutuje.



Z jakiegoś dziwnego powodu utarło się, że samochody elektryczne płoną częściej niż samochody spalinowe. Mam wręcz wrażenie, że płomienie ogarniające elektryki wprawiają w ekstazę osoby, które do tego rodzaju aut podchodzą mocno sceptycznie. W kwestii statystyk dotyczących pożarów jednak bardziej mylnego. I nie mówię tu wyłącznie o samej liczbie zapłonów, ale także proporcji płonących samochodów do samochodów obecnych na drogach. Liczby nie kłamią, a że z faktami się nie dyskutuje... ustalmy fakty.



Samochody elektryczne płoną statystycznie szalenie rzadko

Najnowsze dane pochodzą od Szwedów, którzy przeanalizowali pożary samochodów w 2022 roku. Przez cały ubiegły rok płonęły 3400 razy - oczywiście z tej liczby wykluczono celowe podpalenia, a pod uwagę wzięto jedynie samozapłony. Z tej puli tylko 23 pożary dotyczyły samochodów w pełni elektrycznych (BEV), hybryd (HEV) lub hybryd plug-in (PHEV).



Ktoś powie teraz: no dobra, ale samochodów elektrycznych jest znacznie mniej niż benzynowych. To prawda, ale ważne są proporcje.



W 2022 roku zapłonowi uległo 0,04% samochodów elektrycznych i hybryd oraz 0,08% wszystkich poruszających się po drogach szwedzkich samochodów zasilanych silnikami spalinowymi.



Liczba pożarów elektryków wzrosła z ośmiu w 2018 roku do 23 w 2022 roku, ale w tym czasie liczba aut elektrycznych w Szwecji wzrosła 4-krotnie.



I nie myślcie sobie, że uskuteczniam tutaj jakiś cherry picking, powołując się wyłącznie na jedno badanie. Takich badań jest znacznie, znacznie więcej. Poniżej grafika od



