Pierwsza prywatna stacja kosmiczna ma powstać w 2025 roku

To ambitne założenie.

Krok na drodze do budowy większej stacji kosmicznej

Na ten moment na orbicie Ziemi znajdują się tylko i wyłącznie publiczne stacje kosmiczne –oraz chińska stacja kosmiczna. Tylko kwestią czasu jest jednak to, kiedy pojawią się tam prywatne stacje kosmiczne. Już kilka różnych firm bierze już udział w wyścigu o to, kto zbuduje na orbicie pierwszą prywatną stację kosmiczną.Teraz do tego wyścigu dołączyła firma, której stację kosmiczną ma wynieść na orbitęi jej rakieta. Jej plany są bardzo ambitne.Stacja kosmiczna firmy Vast, czyli, ma zostać wystrzelona w przestrzeń kosmiczną przez rakietę Falcon 9 już w sierpniu 2025 roku. Niedługo później na stację zostanie przetransportowana czteroosobowa załoga, która spędzi na jej pokładzie maksymalnie 30 dni. Do transportu załogi firmy zamierzają wykorzystać kapsułęHaven-1 ma być stosunkowo małą stacją kosmiczną, o długości 10 metrów i szerokości 4 metrów. W przyszłości stanie się ona jednak częścią większej stacji kosmicznej, nad projektem której Vast nadal pracuje. Ta większa stacja ma składać się z wielu modułów i mierzyć 100 metrów długości. Co więcej, ma ona wytwarzać sztuczną grawitację z wykorzystaniem rotacji.Haven-1 jest na tyle mała, że rakieta Falcon 9 spokojnie zdoła wynieść ją na orbitę. Kolejne moduły większej stacji mają być jednak większe. Dlatego one zapewne będą wystrzeliwane z powierzchni Ziemi za pomocą opracowywanej przez SpaceX rakiety Starship