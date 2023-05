Wyłączenie 3G w Polsce. Polacy zgłaszają problemy

Nie wszystko przebiega tak gładko, jak powinno.

Dwóch spośród czterech czołowych polskich operatorów jakiś czas temu zapowiedziało. T-Mobile zakończył ten proces jeszcze w kwietniu tego roku. Firma Orange poinformowała z kolei o tegorocznym rozpoczęciu wygaszaniu standardu, który to proces potrwa do 2025 roku. Do T-Mobile wpływają już pierwsze skargi rozżalonych klientów, którym "przestały działać telefony".T-Mobile o stopniowym wygaszaniu standardu 3G informowało klientów już od 2021 roku. Dwa lata nie wystarczyły, aby wszyscy wymienili stareoraz ewentualnie smartfony i telefony na takie, które wspierają standard 4G.- oświadczyło biuro prasowe T-Mobile Polska w korespondencji z TVN24 Biznes.

Koniec 3G w Orange

Koniec 3G w Plus

Koniec 3G w Play

Jak sprawdzić, czy telefon wspiera 4G/LTE?

Sieć 2G zostanie utrzymana

Problem odłączenia od sieci 3G odczują najbardziej osoby starsze, ale nie tylko. | Źródło: kompozycja własna z Canva ProW przypadku T-Mobile do korzystania z nowszego standardu 4G potrzebna jest karta SIM nowsza niż 7-letnia. T-Mobile Polska podaje, że kontaktuje się z osobami korzystającymi z kart niekompatybilnych z nowym standardem.Dowiedzieliśmy się niedawno, że wyłączanie sieci 3G w Orange rozpocznie się we wrześniu 2023 roku od dezaktywacji w okolicach Piły i Sieradza, w ramach programu pilotażowego.Osoby, które nie wymienią smartfonów lub kart SIM na kompatybilne z nowszym standardem mogą z czasem doświadczać coraz gorszej jakości rozmów, problemów z zasięgiem oraz dostępem do Internetu.Wyłączenie 3G w Plus nie nastąpi w najbliższym czasie, jako że sieć nie planuje w ogóle takiego roku. Przedstawiciele operatora obiecują zakomunikować zmianę obecnego stanu rzeczy natychmiast po podjęciu stosownej decyzji.Obecnie nawet bardzo tanie i proste telefony i smartfony wspierają 4G. Kupując nowe urządzenie trzeba jednak bacznie zwracać uwagę na parametry lub zapytać sprzedającego o to, czy dany sprzęt obsługuje 4G. | Źródło: AlcatelDo tej pory nie zapowiedziano wyłączenia 3G w Play - poinformowano tylko, że o ewentualnych decyzjach konsumenci z pewnością zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.Najłatwiej wpisać nazwę swojego modelu telefonu w Google i sprawdzić to w którejś z popularnych baz (np. MGSM, GSMArena). Alternatywnie można zweryfikować, czy podczas przebywania w kilku różnych lokalizacjach na ekranie urządzenia pojawi się ikona zasięgu 4G/LTE. Wszak należy mieć na uwadze to, że oznaczenie 2G/3G może być związane z brakiem zasięgu nowszego standardu w danej lokalizacji.Wpisz nazwę swojego telefonu w Google i sprawdź czy wspiera 4G. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuSieć 2G w Polsce będzie nadal działać, co najmniej przez kilka kolejnych lat. W dalszym ciągu standard ten stosuje się w sytuacjach zapotrzebowania na transmisję danych w niewielkich pakietach i niskie zużycie energii. 2G w dalszym ciągu działa na przykład na bramkach autostradowych i terminalach płatniczych.Źródło: mat. własny, TVN24.pl