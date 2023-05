Z Katowic do Krakowa prywatnym odrzutowcem - 119 razy. A Ty masz żyć eko

Ty bądź eko, inni nie muszą.

Ty żyj eko, inni nie muszą?

Transport zbiorowy jest bardziej eko niż prywatny, ale staje się coraz droższy. | Źródło: RyanairW 2022 roku odbyło się w Polsce 8500 prywatnych podróży lotniczych. W pandemicznym roku 2020 liczba ta wynosiła nieco ponad 1600. Nie wzrost szokuje, a czasem. Trasę lotniczą z krakowskich Balic do katowickich Pyrzowic pokonano. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że odległość między dwoma lotniskami to. Trasę pomiędzy Pyrzowicami i Balicami da się pokonać samochodem przepisowo w około. 39 lotów obejmowało trasę z Poznania do Zielonej Góry - to ok. 76 kilometrów.Oczywiście nie można negować istnienia efektu skali. Tak jak wielkie oszczędności biorą się z małych oszczędności, tak sumarycznie spore ograniczenia emisji CO2 biorą się z wielu z pozoru drobnych działań. Jeżeli jednak ograniczamy swobody - bo inaczej nazwać tego nie można - jednej grupy obywateli, to dlaczego niektórzy mogą więcej niż inni? Dlaczego osoby korzystające z bardziej ekologicznego zbiorowego transportu lotniczego mają ponosić większe wydatki, podczas gdy zdecydowanie więcej CO2 emitują statystycznie latający prywatnymi samolotami?Jak podaje Transport & Environment, prywatne odrzutowce odpowiadają za od 5-14 razy więcej emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na pasażera niż loty pasażerskie.Transport prywatny zdaje się być sukcesywnie ograniczanym w Unii Europejskiej, ale jak widać wyłącznie ten w wydaniu dla mniej zamożnych. Małe, tanie samochody znikają z oferty koncernów ze względu na normy emisji. Dochodzi do absurdalnych sytuacji, w którym małe auto miejskie nie wjeżdża do strefy czystego transportu, ale nowsze auto z silnikiem V8, o znacznie większej emisji CO2, może swobodnie się po niej przemieszczać. "Kara" za przekroczoną normę emisji jest przerzucana na zamożnego konsumenta, którego stać na to, aby ją zapłacić.Ograniczenia w lotach prywatnych? To jeden z postulatów. | Źródło: Canva ProPolitycy lewicowi postulują nakładanie "podatku od bogactwa", ale niemałe grono komentatorów uważa, że nie jest to właściwa droga.Jedno jest pewne: w politycy ekologicznej nierzadko trudno doszukać się logiki.Źródło: Money.pl , zdj. tyt. kompozycja z Canva Pro