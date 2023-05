Bluetooth z największą aktualizacją od lat. Twoje uszy to docenią

Musisz się jednak uzbroić w cierpliwość.

Nowy, lepszy Bluetooth

"z około 4 Mb/s do 6 Mb/s — może nawet do 8 Mb/s"

"Ludzie pytają, kiedy nastąpi ten przeskok. Cóż, jest naprawdę zbyt wcześnie, aby ująć to wszystko w konkretne ramy czasowe. Wiemy natomiast już teraz, że rozszerzenie możliwości Bluetooth w takim wymiarze pozwoli na spożytkowanie kolejnych 20 lat pod znakiem dalszych ulepszeń wydajności technologii Bluetooth"

Bluetooth Special Interest Group (SIG) jest organizacją normalizacyjną, odpowiadającą za nadzór nad rozwojem standardów technologii łączności Bluetooth. W planach Bluetooth SIG znajduje się między innymi zwiększenie przepustowości protokołu transmisyjnego oraz umożliwienie jeszcze szybszej transmisji danych poprzez wykorzystanie pasma 6 GHz. Takie rewelacje napływają do nas z firmowego briefingu opublikowanego na Vimeo.W briefingu zorganizowanym na Vimeo firma Bluetooth SIG przekazała, że planowane jest powiększenie przepustowości protokołu transmisji bezprzewodowej. Bluetooth 5.0 oferuje prędkości od 125 Kb/s do 2 Mb/s. Do bezstratnego przesłania dźwięku w wysokiej jakości 24-bit/96 kHz potrzebne jest co najmniejPytanie, które sobie teraz zadajecie, brzmi zapewne: kiedy to nastąpi. Odpowiadam zgodnie ze stanem faktycznym: nie wiadomo, ale nie prędko.- powiedział Chuck Sabin, starszy dyrektor ds. rozwoju rynku w SIGJednym słowem: w przyszłości wszystkie słuchawki i głośniki będą mogły odtwarzać dźwięk w wysokiej rozdzielczości - nie tylko te ze specjalnym chipsetem i obsługą zaawansowanych kodeków, takich jak aptX Lossless lub LDAC.Na przesyłanie dźwięku w najwyższej jakości pozwala już teraz chociażby Wi-Fi 6. Wady tego rozwiązania są oczywiste - wymagany jest dostęp do łączności stacjonarnej w tym standardzie.Źródło: Bluetooth Special Interest Group