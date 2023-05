Unia Europejska chce własnej konstelacji satelitów. Te firmy chcą ją dla niej zbudować

Giganci z branży kosmicznej i telekomunikacyjnej właśnie zawiązali partnerstwo.

Giganci odpowiedzieli na wyzwanie

Nie lada przedsięwzięcie

W listopadzie ubiegłego rokuzapowiedziała plan stworzenia europejskiej sieci satelitów, która miałaby stanowić nową, bezpieczną i odporną na zakłócenia globalną infrastrukturę komunikacyjną. Ale kto taką sieć miałby zbudować? W tej kwestii decyzji jeszcze nie podjęto, natomiastczeka na oferty potencjalnych wykonawców.Na zaproszenie KE postanowił odpowiedzieć cały szereg gigantów technologicznych z Europy. Wyzwaniu zdecydowała się sprostać grupa firm z branży kosmicznej i telekomunikacyjnej, która właśnie zawarła w związku z nim partnerstwo.Wspomniana grupa firm powołała „otwarte konsorcjum”, którym zarządzać będą. Konsorcjum to ma współpracować dodatkowo z takimi przedsiębiorstwami jakWspólnie firmy wchodzące w skład konsorcjum mają zamiar stworzyć najnowocześniejszą konstelację satelitów telekomunikacyjnych o architekturze wieloorbitowej, która ma współpracować z infrastrukturą naziemną. To jednak nie ich jedyny cel.Konsorcjum pragnie, aby za sprawą jego działań europejski sektor kosmiczny stał się bardziej innowacyjny i konkurencyjny. Chciałoby ono również wykorzystać swoją pozycję do usług komercyjnych, by zlikwidować na terenach europejskich przepaść cyfrową i zwiększyć globalny zasięg i konkurencyjność Europy jako potęgi kosmicznej i cyfrowej.Oczywiście, na razie nie wiadomo, czy Komisja Europejska zdecyduje się na to, aby właśnie nowe konsorcjum stworzyło sieć IRIS. Wątpliwe jest jednak, by ktokolwiek miał przedstawić lepszą ofertę.Szacuje się, że budowa konstelacji IRISbędzie kosztować Unię Europejską, co w przeliczeniu daje jakieś 27 miliardów złotych. Jeśli wszystko pójdzie z planem sieć ta może powstać do 2027 roku, choć brzmi to jak nadto optymistyczne założenie.Unia Europejska pragnie stworzyć własną konstelację satelitów, by uniknąć zależności od siecifirmy. Dla przypomnienia, także Chiny chcą stworzyć swoją satelitarną konstelację, większą i lepszą niż Starlink, ale zdolną nawet do tego, by realizować misje wymierzone w amerykańską sieć.Wszystkie wymienione plany to rzecz jasna złe wieści dla astronomów. Już same satelity Starlink, których wystrzelono w kosmos jak dotychczas kilka tysięcy, potrafią zakłócać ich obserwacje. Wyobraźcie sobie jak uciążliwe będą dla nich dziesiątki tysięcy satelitów znajdujące się na orbicie Ziemi.Źródło: Business Wire , fot. tyt. Business Wire