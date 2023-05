Z ostatniej chwili: tu na razie jest ściernisko, ale Izera w produkcji już od 2025

Prezes EMP Piotr Zaremba odpowiada na pytania w wywiadzie.

Lubię cyklicznie dzielić się z Wami najświeższymi doniesieniami na temat polskiego narodowego samochodu elektrycznego Izera. Czy Izera w ogóle kiedykolwiek powstanie? Wielu Polaków zatroskanych o to, jak wydawane są publiczne pieniądze, ma co do tego poważne wątpliwości. Przedstawiciele finansowanego przez państwosą jednak innego zdania. W najnowszym wywiadzie udzielonym serwisowi auto.dziennik.pl prezes EMP odpowiada na trudne pytania.Na wstępie warto pamiętać o tym, że Izera to samochód sponsorowany przez wszystkich Polaków. Jedynymi udziałowcami EMP są państwowe Energa, Enea, Tauron i PGE. Tylko pod koniec 2022 roku Izera otrzymała 250 milionów złotych z budżetu państwa. ElectroMobility Poland utworzono w październiku 2016 roku, czyli niemal 7 lat temu. Dla porównania, turecki samochód elektryczny Togg 10X trafił już do przedsprzedaży, pomimo że prace nad nim ruszyły dopiero w 2018 roku.Prezes EMP Piotr Zaremba jest optymistą. Przypomina, że harmonogram zakłada, iż. Według niego prace budowlane na działce w Jaworznie ruszą w pierwszym kwartale 2024 roku. Oznacza to, że EMP wierzy w to, że od pierwszego wbicia łopaty w gruncie do wyprodukowania pierwszego auta miną mniej niż 24 miesiące.

Kiedy Izera trafi do pierwszych klientów? Ile będzie kosztowała?

"Cena samochodu to ostatnia informacja, jaką ujawnia się przed wejściem auta do salonu sprzedaży. Choćby dlatego, żeby konkurencja nie wiedziała jaka będzie strategia"

Izera - dane techniczne

Wnętrze samochodu elektrycznego Izera może się podobać. | Źródło: EMPPowyższe założenie jest szalenie optymistyczne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że do urzędu nie złożono jeszcze dokumentów niezbędnych do tego, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Celem EMP jest uzyskanie takowego pozwolenia do końca 2023 roku. Co więcej, produkcja maszyn dla linii produkcyjnych lakierni, spawalni i hali montażu ma być zlecona w pierwszym kwartale 2024 roku - tak twierdzi w rozmowie z auto.dziennik.pl Piotr Zaremba.Tutaj podaje się początek 2026 roku. Jako pierwszy do konsumentów ma trafić SUV. W dalszej kolejności zobaczymy 5-drzwiowego hatchbacka oraz kombi. Zobaczymy, o ile takie auta w ogóle powstaną.Tego nadal nie wiemy, a Piotr Zaremba nie chce tego zdradzić.- uważa. Auto ma być istotnie tańsze od tego, co oferuje konkurencja.Jak wyglądała będzie Izera SUV? Pininfarina ma być gwarantem tego, że naprawdę efektownie. | Źródło: EMPJednocześnie Piotr Zaremba nazywa EMP mianem startupu. Sięga zatem po ten sam termin, którego w swoim komunikacie prasowym na temat współpracy z Polakami użyło studio projektowe Pininfarina. Startup produkujący samochody... brzmi ciekawie.Izera ma mieć napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Do wyboru konsumenci będą mieli baterie o pojemności 51 i 69 kWh, zapewniające zasięg WLTP na poziomie 340 i 450 km. Czas ładowania do 80 procent poprzez ładowanie DC 150 kW ma wynosić ok. 30 minut. Długość nadwozia wyniesie 4500-4750 mm, a szerokość bez lusterek 1820-1850 mm.EMP szacuje koszt inwestycji na 6 miliardów złotych lub... wyższy. Pracę w fabryce Izery ma znaleźć 2400 osób, a kolejne 12000 u dostawców i kooperantów.Źródło: auto.dziennik.pl