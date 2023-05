Nie panikujcie. Samodzielna naprawa baterii w samochodzie elektrycznym nie jest trudna

A przynajmniej w niektórych przypadkach.



Jedną z podstawowych obaw dotyczących użytkowania samochodów elektrycznych jest zmniejszanie się ich zasięgu, wraz ze zużywaniem się baterii. W przypadku każdego z aut wygląda to trochę inaczej i o ile niektóre samochody nawet po kilku latach legitymują się zasięgiem niewiele mniejszym niż po odebraniu ich z salonu, nie brakuje zgoła odmiennych historii. Koszt wymiany baterii w samochodzie elektrycznym nierzadko



Samodzielna wymiana baterii w samochodzie elektrycznym

Jak zapewne wiecie, istnieje całkiem sporo różnych odmian samochodów elektrycznych. Najpopularniejsze są obecnie miękkie hybrydy (MHEV) oraz klasyczne hybrydy (HEV), które dopiero z czasem ustąpią swoją popularnością autom w pełni elektrycznym (BEV). Jak się okazuje, wymiana baterii nie zawsze musi być taka straszna, jak mogłoby się to wydawać. Znany majsterkowicz prowadzący kanał ChrisFix na YouTube postanowił to udowodnić.



