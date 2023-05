Włosi stworzyli jadalną baterię. Ma duży potencjał

Może pozwolić na opracowanie jadalnej elektroniki.

Przyszłość medycyny

Bateria, którą mógłbyś zjeść

Naukowcy z Włoch opracowali jadalną baterię, która może okazać się szczególnie przydatna w medycynie. Co najlepsze, do jej wyprodukowania potrzebne są jedynie podstawowe substancje występujące w żywności, chociażby w migdałach i kaparach. Oznacza to, że drzemie w niej bardzo duży potencjał.W medycynie coraz częściej wykorzystuje się urządzenia elektroniczne, które pacjent ma za zadanie połknąć. Najczęściej są to kamery, które rejestrują od wewnątrz stan układu pokarmowego pacjenta. Mają one jednak ogromną wadę – przynajmniej na razie nie są to urządzenia, które ludzki organizm byłby w stanie strawić. Zatem, jeżeli coś pójdzie nie tak i jedno z nich utknie w organizmie pacjenta, konieczna jest interwencja chirurgiczna.Aby możliwa była produkcja urządzeń elektronicznych, które organizm człowieka mógłby trawić, wpierw konieczne jest stworzenie jadalnych baterii. Na szczęście właśnie to niedawno udało się naukowcom z Włoch. Badacze ci opisali swoje osiągnięcie w pracy naukowej, którą opublikowali w czasopiśmie Advanced Materials Najistotniejszymi składnikami jadalnej baterii uczonych z Włoch są. Ryboflawina jest wykorzystywana w niej jako anoda, podczas gdy kwercetyna jest wykorzystywana jako katoda. Całość zamknięta jest w otoczce z wosku pszczelego i potrafi zasilać małe urządzenia elektroniczne.