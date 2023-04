Apple znów wygrało w sądzie z Epic Games. Co to znaczy dla Fortnite?

Sądowej batalii ciąg dalszy.

Sąd ponownie po stronie Apple

„Dzisiejsza decyzja potwierdza spektakularne zwycięstwo Apple w tej sprawie. 9 na 10 roszczeń zostało rozstrzygniętych na korzyść Apple. Po raz drugi w ciągu dwóch lat sąd orzekł, że Apple przestrzega przepisów antymonopolowych na szczeblu stanowym i federalnym.”

„Z całym szacunkiem nie zgadzamy się z orzeczeniem sądu w sprawie jedynego pozostałego roszczenia zgodnie z prawem stanowym. Rozważamy kolejną apelację.”

Apple kontra Epic Games, a przyszłość Fortnite

Od 2020 rokutoczy zażartą wojnę z. Wszystko zaczęło się, gdy gigant z Cupertino usunął z, ponieważ Epic wprowadził do gry płatności bezpośrednie, pozwalające na ominięcie prowizji pobieranej przez Apple. Szybko potem Epic pozwał Apple , oskarżając Apple o stosowanie monopolowych praktyk.We wrześniu 2021 roku sędzia z Kalifornii wydał werdykt , który nie spodobał się właściwie żadnej ze stron. Apple usłyszało, że musi zmienić swoje wytyczne, zezwalając deweloperom na wprowadzanie alternatywnych sposobów na dokonywanie zakupów w aplikacjach. Epic dowiedział się zaś, że ma zapłacić Apple miliony dolarów, a także że Apple wcale nie jest monopolistą. W związku z tym obydwie strony zdecydowały odwołać się od decyzji sądu. Teraz znamy wynik drugiego etapu sądowej batalii. W skrócie, Apple góruje.Tak jak sąd w Kalifornii, amerykański) stwierdził, że Apple nie narusza prawa federalnego, nie zezwalając na urządzeniach zna dostęp do sklepów z aplikacjami innych niż App Store. Jego decyzja była przychylna dla Apple w przypadku 9 z 10 punktów pozwu. Ten sam sąd zgodził się jednak, że Apple naruszyło kalifornijskie prawo, nie zezwalając deweloperom aplikacji na wprowadzanie do nich płatności bezpośrednich, omijających 30-procentową prowizję.Obydwie strony mają możliwość ponownego odwołania się od decyzji sądu okręgowego i zapewne to zrobią. Ponownie żadna z nich nie jest bowiem w stu procentach zadowolona., czytamy w oświadczeniu Apple.Co wynik ostatniej rozprawy oznacza dla Fortnite ? Najzwyczajniej w świecie to, że ta popularna gra nieprędko wróci na urządzenia z iOS, a przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Zupełnie inaczej może być na terenie Unii Europejskiej.Dla przypomnienia,chce wymusić na Apple to, aby firma dostosowała się do wytycznych(ang.), który wszedł w życie 1 listopada 2022 roku. Wymaga on od "firm-strażników" otwarcia swoich usług i platform dla innych podmiotów i programistów.Jeżeli nacisk UE wywoła pożądany skutek, być może Apple w końcu wdroży na iOS w Europie obsługę sideloadingu i zezwoli na dostęp do innych sklepów z aplikacjami niż App Store. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami Apple ma to wszystko w planach , choć jednocześnie pozostaje przy stanowisku, że sideloading negatywnie wpływa na ochronę prywatności i bezpieczeństwa użytkowników.Źródło: NY Times , fot. tyt. Canva