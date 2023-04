Zutylizowano już 10 tys. hulajnóg elektrycznych Lime w Polsce. Jest też dobra wiadomość

Skala recyklingu zaskakuje.



Lime poddało recyklingowi w Polsce 10 tysięcy e-hulajnóg

Elektryczne hulajnogi Lime wynajmowane są Polakom na minuty w ramach aplikacji



Z jakiegoś powodu w ostatnim czasie w kontekście ekologii mówi się przede wszystkim poruszając temat samochodów elektrycznych. Zwolennicy elektromobilności zwracają uwagę na ich zerową emisję dwutlenku węgla w trakcie jazdy, przeciwnicy zaś roztaczają wizję problematycznej utylizacji zużytych baterii. Okazuje się, że pojazdy takie jak hulajnogi elektryczne da się recyklingować niemal w całości, więc... dlaczego nie auta?Elektryczne hulajnogiwynajmowane są Polakom na minuty w ramach aplikacji Uber . Z nowego komunikatu prasowego tej firmy dowiadujemy się, że do tej pory w Polsce dzięki współpracy z MB Recycling aż 10 tysięcy e-hulajnóg Lime zostało poddanych procesowi recyklingu. Łączna masa przetworzonych pojazdów wynosiła blisko 142,5 tony.