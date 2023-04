Najlepiej sprzedający się samochód w Europie w 1. kwartale 2023 to elektryk

Twarde dane nie kłamią.

Zdumiewające wyniki sprzedaży - Tesla Model Y na czele

My tu gadu-gadu, a samochody elektryczne sprzedają się coraz lepiej w Europie. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży samochodów w pierwszym kwartale 2023 roku niejednego wprawią w osłupienie, gwarantuję. Mnie wprawiły. Przeglądając Internet można odnieść wrażenie, że elektryki są niemal powszechnie krytykowane, ale... nic bardziej mylnego. Najlepiej sprzedającym się samochodem został samochód elektryczny. Pod uwagę wzięto dane z 27 europejskich rynków.Tesla tylko w tym roku pięciokrotnie obniżała ceny swoich samochodów na całym świecie. W Polsce bazowa Tesla Model 3 staniała od stycznia z 244 900 do 205 990 złotych . W tym czasie samochody spalinowe drożały. W tym kontekście liczba sprzedanych autnie musi być wielkim zaskoczeniem, ale... jest.Jak podaje Jato, Tesla Model Y była najlepiej sprzedającym się samochodem w marcu 2023 roku oraz całym pierwszym kwartale 2023 roku w Europie. Łącznie w Q1 2023 roku sprzedano 71683 egzemplarze Tesli Model Y, co jest wzrostem o 173 procent względem analogicznego okresu w roku poprzedzającym.Warto dodać, że już aż 5 procent wszystkich zarejestrowanych samochodów na 27 europejskich rynkach, uwzględnionych przy tworzeniu omawianego zestawienia, to samochody w pełni elektryczne (BEV).Na drugim miejscu znalazła się Dacia Sandero z wynikiem 60202 sprzedanych egzemplarzy. Auto dobre, bo względnie tanie. Podium zamknął Volkswagen T-Roc z wynikiem 54960 sprzedanych egzemplarzy. W oczy rzuca się to, że na czołowych dwudziestu pięciu lokatach nie ma ani jednego auta marek takich jak Audi, BMW, Mercedes czy Volvo.