Luvly O to elektryk jak z Ikei. Jest tani jak barszcz i złożysz go sam

Elektryk idealny do miasta.

Wyobraż to sobie: kupujesz nowy samochód, ale jego odbiór wcale nie następuje w salonie. Zamiast tego pod Twój adres przychodzą... paczki. Wewnątrz znajdują się poszczególne elementy nowego wozidła i jest to zestaw typu "zrób to sam". Zakup samochodu niczym zakup mebli w sklepie IKEA proponuje szwedzki producent mikrosamochodów o nazwie Luvly.Od kiedy w naszym garażu stanął, w pełni zrozumiałem to, jak fajnie poruszać się w przestrzeni miejskiej za kierownicą małego auta. Znajdowanie miejsc parkingowych stało się znacznie prostsze, podobnie jak manewrowanie w wąskich uliczkach. Właśnie takim autem jest Luvly O, pierwszy pojazd marki Luvly.Luvly O to LUV. Skrót Light Urban Vehicle oznacza po prostu lekki miejski pojazd - i taki właśnie jest bohater tego wpisu. Luvly O ma masę zaledwie 380 kilogramów i baterie pozwalające pokonać mu dystans do 100 kilometrów. Nie dużo, ale zużycie energii również jest nieduże - wynosi zaledwie 6 kWh na 100 kilometrów.

Luvly O jest tani - to niemały atut

Luvly O z tyłu. | Zdjęcie: LuvlyWymiary autka to 270 cm długości, 153 cm szerokości i 144 cm wysokości. Swoją kubaturą może niektórym przywodzić na myśl klasycznego Smarta. Mimo kompaktowych wymiarów ma całkiem spory bagażnik - większy niż. Ma 267 litrów pojemności. Sam samochód dysponuje miejscem dla kierowcy oraz pasażera.Bateria z gniazdka 230 V ładuje się w czasie zaledwie godziny. Godzina z gniazdka i 100 kilometrów zasięgu? To mi się podoba. Bateria składa się z dwóch elementów - każdy waży 15 kilogramów. Zespół baterii można łatwo i samodzielnie wymienić, przez co samochód ma nie być jednorazówką. Cena baterii nie została jednak podana.Dane techniczne Luvly O. | Zdjęcie: LuvlyMaksymalna prędkość tego bździocha to 90 km/h - zupełnie wystarczająca w jeździe podmiejskiej, choć dynamika musi pozostawiać odrobinę do życzenia. Nie o to tu jednak chodzi.Luvly chce sprzedawać, bo jeszcze tego nie robi, samochodu Luvly O w cenie 10000 euro, czyli ok. 46000 złotych. Jeszcze niedawno w tej cenie można było kupić sporo nowych aut. Teraz nie kupi się nawet Fiata 500.Takie samochody elektryczne to ja rozumiem: małe i do miasta. W miastach elektryki spisują się znakomicie i do tego wcale nie trzeba mnie przekonywać. W trasę natomiast... Z resztą, nie zaczynajmy TEJ dyskusji.Źródło: Luvly