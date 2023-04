Nowa Tesla Model 3 2024 na pierwszym zdjęciu. Wielkie cięcie kosztów - co się zmieni?

Tesla chce obniżyć ceny aut.

Tesla Model 3 2024 - wygląd

Nowa Tesla Model 3 - kiedy?

Ceny samochodów Tesla topnieją w oczach. W styczniu bieżącego roku informowaliśmy o pierwszej znaczącej obniżce cen pojazdów tego producenta na całym świecie, w tym w Polsce.w bazowej wersji staniała wtedy z 244 900 na 219 990 złotych . To nie było jednak ostatnie słowo Elona Muska, który z początkiem kwietnia obniżył ceną bazowego modelu do zaledwie 205 990 złotych . Staniały jednak wszystkie modele i to nie tylko w bazowych wariantach. Teraz nikt już nie ma wątpliwości, że nadchodzi odświeżenie oferty Tesli. W sieci ukazało się pierwsze zdjęcie nowej Tesla Model 3 2024.Podstawowa Tesla Model 3 jest jednym z najlepiej sprzedających się samochodów elektrycznych na świecie. To idealne połączenie przystępnej ceny, funkcji, zasięgu, szybkiego ładowania i specyficznego, minimalistycznego stylu. Pomimo jednego liftingu model ten od 2017 roku nie przeszedł żadnych istotnych zmian, poza tymi w zakresie oprogramowania. Czas na znaczący lifting.W sieci pojawiło się zdjęcie szpiegowskie nowej wersji Tesla Model 3, równolegle z prezentującymi ją renderami. Samochód ma nowe światła, przypominające te z Tesli Roadster . Przód wydaje się smuklejszy, o całej reszcie można powiedzieć... niewiele. Na fotografii widać jedynie front auta. Pogłoski mówią o nowej sygnaturze świetlnej świateł tylnych i zachowaniu technologii LED Matrix w światłach przednich.Tesla zapowiedziała już, że priorytetem jest stałe obniżanie kosztów produkcji samochodów i możliwie najszybsze zbliżenie się do ceny auta na poziomie 25000 dolarów. Aby to osiągnąć trzeba będzie pójść an wiele kompromisów, z którymi konsument będzie musiał się pogodzić.W 2021 roku Tesla przeprojektowała swoje odlewy dla Modelu Y, tak aby tylne podwozie można było wytłoczyć w jednym dużym kawałku, zamiast 70 mniejszych pojedynczych elementów, jak w przypadku Modelu 3. Nowa Tesla Model 3 najprawdopodobniej otrzyma tą samą wersję podwozia. Uproszczone podwozie z mniejszą liczbą części może skutkować niższą ceną... na pewno dla producenta, nie wiadomo czy końcową.Mówi się też, że nowa Tesla Model 3 otrzyma owiane złą sławą niewymienne ogniwa 4680, która trafiają do Tesli Model Y. Istnieje również możliwość, ogniwa te będą wykorzystywać nową technologię elektrod suchych, którą Tesla wdrożyła w zeszłym roku w fabrykach Kalifornii i Teksasie, co może obniżyć koszty Tesli nawet o połowę. Zasięg ma pozostać zbliżony do obecnego lub nieznacznie poprawiony.Ze środka mają zniknąć drewniane dekory, których miejsce zajmą materiałowe. Nowością mają być nowe wzory felg i nowy kolor opcjonalny. Podobno miejsce czujników parkowania zajmą łącznie aż trzy nowe kamery.Tesla Model 3 2024 ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku, prawdopodobnie w trzecim kwartale.Źródło: Reddit