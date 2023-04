Wynajęli Teslę. Dłużej ładowali, niż jechali

Nowa rzeczywistość dla kierowców?

Teslą z Orlando do Kansas

O tym, że deklarowany zasięg samochodów elektrycznych to ściema wiadomo nie od dziś. Dane z testów WLTP nijak mają się do rzeczywistości zwłaszcza wtedy, gdy temperatura powietrza mocno spada. Boleśnie przekonało się o tym rodzeństwo ze Stanów Zjednoczonych, które postanowiło wynająć samochód Tesla Model Y i udać się w nim w podróż z Orlando na Florydzie do Wichita w stanie Kansas. Dobór samochodu na przejażdżkę na dystansie ok. 2200 kilometrów okazał się wyjątkowo nietrafiony.Pamiętacie jeszcze historię dwójki Niemców , którzy Teslą Model Y przyjechali do Polski, czym całkowicie wyleczyli się z użytkowania samochodów elektrycznych? Pojazdów tych mają dość- rodzeństwo pragnące za wszelką cenę na własnej skórze przekonać się, jak to jest podróżować autem elektrycznym na długim dystansie.Dwoje kierowców twierdzi, że doskonale zdawało sobie sprawę z tego, że podróż samochodem elektrycznym zajmie dłużej niż spalinowym. Wiedzieli oni też o tym, że ładowanie elektryka wiąże się z długimi postojami. To co ich spotkało, przeszło ich najśmielsze oczekiwania.