Starship gotowy do orbitalnego testu. Start jeszcze dziś

Ustaw sobie przypomnienie o transmisji.

Test orbitalny Starship – godzina i miejsce startu

T-12 hours until the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket; targeting ~8:00 a.m. CT for liftoff → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/dZTNuOnKPr — SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023

Misja o niskich szansach powodzenia?

„Nie mówię, że [Starship] dotrze na orbitę.”

„Gwarantuję jednak ekscytację. Myślę, że ma około 50 procent szans na dotarcie na orbitę.”

Potężna maszyna

More pics of fully stacked Starship ahead of its first flight test from Starbase → https://t.co/095WHWN1zX pic.twitter.com/eSeQKcR2k4 — SpaceX (@SpaceX) April 16, 2023

Na pierwszy orbitalny test statkumusimy czekać od dawna, ale wygląda na to, że ten w końcu doczeka się swojej realizacji. Ba,pragnie, aby start rakiety odbył się… jeszcze dzisiaj, czyli w poniedziałek,. Na jaką godzinę jest planowany? Gdzie go oglądać? Jakie są szanse na powodzenie misji?SpaceX poinformowało na, że Starship wystartuje dzisiaj z siedziby firmy ww Teksasie –. Okienko startowe ma otworzyć się o 8:00 czasu lokalnego, czyli o. Kiedy po otworzeniu się tego okienka uruchomione zostaną silniki pojazdu? Tego na razie nie wiadomo, ale podejrzewam, że nie natychmiast.Firma Elona Muska zaplanowała, iż transmisja z wydarzenia rozpocznie się nieco przed otworzeniem okienka – o godzinie 14:15 czasu polskiego. Będzie można ją zobaczyć oczywiście w platformie. Za pośrednictwem poniższego okienka możesz ustawić sobie przypomnienie o transmisji – na wypadek gdybyś miał o niej zapomnieć.Co ciekawe,nie ma pewności, czy Starship dotrze na orbitę Ziemi właśnie dzisiaj. Póki co daje on misji zaledwie 50 procent szans powodzenia. Istnieje szansa, że po starcie statek wybuchnie, jak wiele jego poprzednich prototypów., Musk powiedział w wywiadzie udzielonym w ramach Morgan Stanley Conference 7 marca., dodał, odnosząc się do pierwszego testowego lotu orbitalnego.Zdaniem Elona Muska w tej chwili istnieje 80 procent szans na to, że SpaceX przeprowadzi udany lot orbitalny Starshipa jeszcze w tym roku. Chyba zatem nie warto nastawiać się na to, że dzisiaj zobaczymy udany start.Warto przypomnieć, że Starship to naprawdę gigantyczna rakieta. Składa się ona na 50-metrowy drugi stopień, czyli właściwy Starship, a także 70-metrowy pierwszy stopień, czyli. Super Heavy jest przystosowany do powrotu na Ziemię i ponownego wykorzystania.Super Heavy wyposażony jest w 33 silniki, które udało się pomyślnie testowo uruchomić w lutym bieżącego roku. Silniki te produkują około dwa razy więcej ciągu, niż pierwszy stopień rakiety Saturn V.Mimo tego, że ostatecznie zarówno Super Heavy, jak i właściwy Starship mają być pojazdami wielokrotnego użytku, po planowanym na dziś orbitalnym teście żaden z nich nie wyląduje ponownie na Ziemi. SpaceX wyznaczyło bowiem jeden i tylko jeden cel misji – dostarczenia Starshipa na orbitę.Oczywiście minęło wiele czasu, a SpaceX musiało przeprowadzić wiele testów, zanim Falcon 9 stał się rakietą wielokrotnego użytku. Zrozumiałe jest, że w przypadku Starshipa będzie podobnie. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak cierpliwie czekać na pierwszy orbitalny lot tej rakiety. Ta już jest ustawiona do startu.Źródło: SpaceX, fot. tyt. SpaceX