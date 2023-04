Nowa elektryczna Lancia zaprezentowana. Wygląda przedziwnie

Oto przyszłość motoryzacji.



Lancia to marka samochodów kojarzona w Polsce przede wszystkim z rządowymi limuzynami sprzed ponad dwóch dekad. Włoski producent samochodów osobowych działający od 1906 roku mocno podupadł i od 2014 roku wycofał się ze sprzedaży pojazdów na europejskich rynkach. W ofercie pozostał wyłącznie model Lancia Ypsilon, sprzedawany wyłącznie we Włoszech, a produkowany... w polskiej fabryce Fiata w Tychach.



Z końcem 2021 roku zapowiedziano reaktywację marki Lancia. Producent ma zająć się wyłącznie samochodami elektrycznymi. Firma zaprezentowała swój pierwszy samochód nowej generacji. To przedziwna Lancia Pu+Ra HPE.



Lancia Pu+Ra HPE Concept

15 kwietnia o godzinie 13:00 nastąpiła wielka prezentacja nowego samochodu marki Lancia. Lancia Pu+Ra HPE ma zawojować segment premium, nawiązując do sportowych korzeni marki. Nazwa Pu+Ra wzięła się od słów Pure (czysty) oraz Radical (radykalny). HPE to z kolei skrót od słów High Performance Electric. Nowa Lancia ma być właśnie taka: bezemisyjna, bezkompromisowa i ze sportowym DNA.



Uwagę zwraca specyficzne nakreślone nadwozie, które zwłaszcza z tyłu wygląda nieco kontrowersyjnie. Przypomina nieco pojazdy, jakie można spotkać w grze Cyberpunk 2077.



Z przodu... również wiele się dzieje. Świateł tego auta nie da się pomylić z żadnym innym.



Wnętrze stawia na minimalizm i przywodzi na myśl wnętrza amerykańskich domów z lat 50 i 60 ubiegłego wieku. Lancia współpracuje z włoskim producentem luksusowych mebli, firmą Cassina, aby w finalnym produkcie materiały były najwyższej jakości.





Wnętrze Lancia Pu+Ra HPE Concept. | Źródło: Lancia



Funkcjami multimedialnymi pojazdu zawiadywać ma system SALA. Obsługiwany będzie przede wszystkim za pomocą głosu lub panelu umieszczonego w miejscu tunelu środkowego.



